Polémique Lovren : Blanc "déconnecté" pour le collectif Rouge direct

Dans Le Parisien, le collectif Rouge direct s’en prend à Laurent Blanc, jugé "déconnecté" vis-à-vis de la polémique Dejan Lovren.

Dejan Lovren est de retour à l’Olympique Lyonnais, et il a ramené une polémique dans ses bagages. Entre salut nazi, chants nationalistes et propos homophobes vus et entendus lors de la parade des Croates au pays, après la médaille de bronze glanée lors de la Coupe du monde.

"Pourquoi a-t-il aussi déclaré que c’était un bon père de famille ?"

Lors de sa première conférence de presse après le transfert, l’entraîneur rhodanien Laurent Blanc a bien évidemment été interrogé sur le sujet. Et il avait déclaré uniquement "regarder le sportif". Le collectif Rouge direct a donc décidé de lui adresser un carton rouge.

À lire : "Lyon ne doit pas recruter un fasciste"

"Laurent Blanc ne peut pas rester à ce point déconnecté de cette problématique qui crée des climats de violence, a estimé Julien Pontes, porte-parole de l’association, dans Le Parisien. Il ne peut pas dire que ce n’est qu’un joueur de foot. D’ailleurs, pourquoi a-t-il aussi déclaré que c’était un bon père de famille ? Ça ne tient pas debout, il faut se réveiller !"

La LFP également visée

Le porte-parole de l’association a également adressé un carton rouge à la LFP. "Le pinkwashing de la LFP, ça commence à bien faire. Dire une fois par an ‘homo ou hétéro, on porte le même maillot’, ça ne suffit pas. C’est une action indigne de la lutte contre l’homophobie dans le football français", a conclu Julien Pontes dans le quotidien régional.