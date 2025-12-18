Tout savoir sur la CAN 2025 : Groupes, Streaming, Diffusion TV

L’hiver est déjà une période dense pour les fans de football : calendrier chargé, affiches européennes, championnats qui s’enchaînent. Et cette saison, un rendez-vous vient ajouter une saveur particulière à ces semaines de fin d’année : la Coupe d’Afrique des Nations 2025, un tournoi à part, suivi avec passion bien au-delà du continent.
En France, la CAN a une résonance unique. Parce que le football africain y est familier, parce que ses joueurs brillent en Ligue 1 et dans les grands clubs européens, et parce que l’événement fait vibrer des millions de supporters, ici comme ailleurs. Les champions en titre ivoiriens voudront garder leur couronne, mais la concurrence s’annonce féroce avec des sélections majeures comme le Sénégal, le Maroc ou l’Égypte.
Pronostics des groupes de la CAN 2025
Créée en 1957 et organisée tous les deux ans, la CAN a pris une dimension considérable au fil des éditions. Désormais, elle attire un public mondial, porté par des stars et des trajectoires fortes. Suivre la compétition, c’est aussi retrouver des joueurs qu’on voit chaque semaine, dans un contexte différent, souvent plus intense, plus émotionnel, plus “identitaire”.
Groupes de la CAN 2025
|Groupe
|Équipes
|Groupe A
|Maroc, Mali, Zambie, Comores
|Groupe B
|Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe
|Groupe C
|Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie
|Groupe D
|Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana
|Groupe E
|Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan
|Groupe F
|Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique
Calendrier CAN 2025 : les matches jour par jour (phase de groupes)
Horaires indiqués en heure française.
|Date
|Heure
|Match
|Groupe
|Dim. 21 déc.
|20h00
|Maroc – Comores
|A
|Lun. 22 déc.
|15h00
|Mali – Zambie
|A
|Lun. 22 déc.
|18h00
|Afrique du Sud – Angola
|B
|Lun. 22 déc.
|21h00
|Égypte – Zimbabwe
|B
|Mar. 23 déc.
|13h30
|RD Congo – Bénin
|D
|Mar. 23 déc.
|16h00
|Sénégal – Botswana
|D
|Mar. 23 déc.
|18h30
|Nigeria – Tanzanie
|C
|Mar. 23 déc.
|21h00
|Tunisie – Ouganda
|C
|Mer. 24 déc.
|13h30
|Burkina Faso – Guinée équatoriale
|E
|Mer. 24 déc.
|16h00
|Algérie – Soudan
|E
|Mer. 24 déc.
|18h30
|Côte d’Ivoire – Mozambique
|F
|Mer. 24 déc.
|21h00
|Cameroun – Gabon
|F
|Ven. 26 déc.
|13h30
|Angola – Zimbabwe
|B
|Ven. 26 déc.
|16h00
|Égypte – Afrique du Sud
|B
|Ven. 26 déc.
|18h30
|Zambie – Comores
|A
|Ven. 26 déc.
|20h00
|Maroc – Mali
|A
|Sam. 27 déc.
|13h30
|Bénin – Botswana
|D
|Sam. 27 déc.
|16h00
|Sénégal – RD Congo
|D
|Sam. 27 déc.
|18h30
|Ouganda – Tanzanie
|C
|Sam. 27 déc.
|21h00
|Nigeria – Tunisie
|C
|Dim. 28 déc.
|13h30
|Gabon – Mozambique
|F
|Dim. 28 déc.
|16h00
|Guinée équatoriale – Soudan
|E
|Dim. 28 déc.
|18h30
|Algérie – Burkina Faso
|E
|Dim. 28 déc.
|21h00
|Côte d’Ivoire – Cameroun
|F
|Lun. 29 déc.
|17h00
|Zimbabwe – Afrique du Sud
|B
|Lun. 29 déc.
|17h00
|Angola – Égypte
|B
|Lun. 29 déc.
|20h00
|Comores – Mali
|A
|Lun. 29 déc.
|20h00
|Zambie – Maroc
|A
|Mar. 30 déc.
|17h00
|Tanzanie – Tunisie
|C
|Mar. 30 déc.
|17h00
|Ouganda – Nigeria
|C
|Mar. 30 déc.
|20h00
|Botswana – RD Congo
|D
|Mar. 30 déc.
|20h00
|Bénin – Sénégal
|D
|Mer. 31 déc.
|17h00
|Soudan – Burkina Faso
|E
|Mer. 31 déc.
|17h00
|Guinée équatoriale – Algérie
|E
|Mer. 31 déc.
|20h00
|Mozambique – Cameroun
|F
|Mer. 31 déc.
|20h00
|Gabon – Côte d’Ivoire
|F
La CAN 2025 à la télévision en France
La bonne nouvelle, c’est que la CAN 2025 sera bien diffusée en France à la télévision. L’intégralité des matches, de la phase de groupes jusqu’à la finale, sera proposée par beIN Sports, diffuseur officiel sur le territoire.
CAN 2025 : Que disent les bookmakers
En pratique, cela signifie que si vous êtes abonné à beIN Sports via votre opérateur ou votre offre TV, vous pourrez suivre la compétition en direct, avec une couverture éditoriale complète (avant-match, analyses, débriefs selon la programmation).
La CAN 2025 en streaming : comment regarder en direct
Pour le streaming, la référence reste beIN Sports Connect. C’est la solution officielle pour regarder la CAN 2025 en direct sur internet, via ordinateur, smartphone, tablette ou certains appareils connectés, à condition de disposer d’un abonnement beIN Sports actif.
Le principe est simple : vous vous identifiez avec les identifiants liés à votre abonnement (selon votre fournisseur), puis vous accédez au direct. C’est l’option la plus “sécurisée” pour éviter les mauvaises surprises de dernière minute.
Peut-on suivre la CAN 2025 sur mobile et à l'étranger ?
Oui. beIN Sports propose des usages adaptés au quotidien : match dans les transports, en déplacement, ou depuis un second écran à la maison. L’application beIN (ou l’accès via beIN Connect selon les cas) permet de lancer le direct rapidement, avec un guide clair et un accès au flux en quelques clics. A noter que si vous êtes au Maghreb ou dans la région MENA, la compétition est diffusée sur BeIN Sports MENA ou sur l'application TOD en streaming.
Pronostics des équipes de la CAN 2025
Le point clé, c’est la qualité de connexion. Une 4G/5G stable ou un Wi-Fi solide suffit généralement pour profiter d’un direct fluide, sans coupure au pire moment.
Comment regarder de n'importe où avec un VPN
Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.
Dates, horaires et fuseau horaire : ce qu’il faut savoir
La CAN 2025 se déroule du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, au Maroc. Pour le public français, c’est un avantage : le décalage horaire reste limité, ce qui facilite le suivi en soirée, sans nuits blanches à répétition.
Le calendrier précis (groupes, dates, horaires et phase finale) évolue au fil de la compétition, mais l’essentiel est de retenir que la majorité des matches seront programmés à des créneaux compatibles avec les habitudes de visionnage en France.
Comment se préparer pour ne rien manquer
Pour vivre la CAN pleinement, mieux vaut vérifier son accès en amont : abonnement beIN Sports actif, accès beIN Connect fonctionnel, application à jour, identifiants prêts. Rien de plus frustrant que de perdre dix minutes sur une histoire de mot de passe au coup d’envoi.
Accès rapide : les étapes
- Vérifier que beIN Sports est inclus dans votre abonnement TV (ou souscrit séparément)
- Tester votre accès à beIN Sports Connect
- Installer / mettre à jour l’application sur mobile ou tablette
- Se connecter avant le match et repérer la chaîne / le live
- Prévoir une connexion stable (Wi-Fi ou 4G/5G)
Une CAN 2025 à part, à suivre de près
Au-delà de la diffusion, la CAN est une compétition que beaucoup vivent comme un moment de fierté et de partage. En France, elle rassemble largement, parce qu’elle raconte des histoires fortes et parce qu’elle met en lumière un football à la fois exigeant, imprévisible et profondément populaire.
Avec beIN Sports à la TV et beIN Sports Connect en streaming, les solutions sont claires pour suivre chaque match légalement. Il ne reste plus qu’à se mettre en place, et à profiter : la CAN, c’est souvent là que l’hiver bascule en grand spectacle.