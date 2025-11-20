Pronostics des équipes de la CAN 2025

Et à mesure que le tournoi de 2025 approche, les débats s'intensifient. Cette édition promet d'être passionnante, pleine de nations phares, d'étoiles montantes et de groupes très compétitifs. En continuant votre lecture, nous allons décortiquer les équipes qualifiées, les prétendants attendus, les noms surprises et les joueurs clés à surveiller. Nos analyses sont réalisées par des experts et sont basées sur des évaluations de performance, vous assurant ainsi d'obtenir le meilleur.

Composition des Équipes de la CAN 2025

Cette liste présente le regroupement des 24 équipes de football qualifiées pour le tournoi :

Groupe A

Comores

Mali

Maroc

Zambie

Groupe B

Angola

Egypte

Afrique du Sud

Zimbabwe

Groupe C

Nigeria

Tanzanie

Tunisie

Ouganda

Groupe D

Bénin

Botswana

DR Congo

Sénégal

Groupe E

Algérie

Burkina Faso

Guinée Equatoriale

Soudan

Groupe F

Cameroun

Gabon

Côte d'Ivoire

Mozambique

Pleins feux sur les équipes clés

Ce que nous aimons dans la CAN, c'est son équilibre entre les équipes. Dans ce tournoi, vous trouvez un bon mélange de nations phares et de nations montantes. Cela explique pourquoi il y a tant de surprises. Nos analyses d'experts mettent en lumière plusieurs équipes qui se distinguent en fonction de leur forme, de leurs joueurs clés et de leur supériorité tactique.

L'analyse que nous avons effectuée découle des performances des équipes pendant les qualifications, de la force de l'effectif et des performances passées dans les tournois. Examinons-les une par une.

⭐Favoris

Plusieurs équipes abordent le tournoi avec des effectifs solides et des performances exceptionnelles lors de la phase de qualification.

Le Sénégal, par exemple, est resté invaincu dans son groupe avec cinq victoires et un match nul. Ils font donc partie, avec les hôtes (Maroc) qui sont en excellente forme, des grands favoris dans les pronostics de la CAN.

Outre ces deux équipes, les autres favoris sont l'Égypte, l'Algérie et le Nigeria.

🚀Outsiders

Ce sont les équipes qui font preuve d'une certaine constance, laissant la place à des exploits et à des surprises contre des nations plus grandes. Certaines équipes à surveiller pour leur "potentiel d'outsider" sont le Mali, la Tunisie et l'Afrique du Sud.

🎁Équipes Surprises

Une équipe qui a surpris tout le monde est les Comores. La CAN 2025 sera leur deuxième participation seulement, et elles ont traversé les qualifications sans perdre un match, terminant en tête de leur groupe.

Le Botswana fait également sa deuxième apparition depuis 2012. Ces deux équipes sont des noms surprises et pourraient potentiellement se classer plus haut que leurs pronostics pour la CAN si les choses tournent en leur faveur.

Focus sur les équipes clés

Nous avons effectué des recherches pour chaque équipe, et certaines d'entre elles se retrouvent sous les projecteurs pour les pronostics de la CAN 2025. Ces équipes présentent une bonne combinaison de brio individuel et de force tactique, ce qui en fait de sérieux prétendants au tournoi. Regardons chacune d'entre elles :

🇳🇬 Nigeria – Attaque redoutable : La force du Nigeria réside dans son attaque. Ils ont des attaquants puissants comme Victor Osimhen et Victor Boniface. Ensuite, sur les ailes, ils ont des joueurs tels qu'Ademola Lookman et Samuel Chukwueze pour les soutenir. Même le milieu de terrain compte des joueurs très créatifs, leur donnant un avantage à la fois dans le jeu ouvert et sur coups de pied arrêtés.

: La force du Nigeria réside dans son attaque. Ils ont des attaquants puissants comme Victor Osimhen et Victor Boniface. Ensuite, sur les ailes, ils ont des joueurs tels qu'Ademola Lookman et Samuel Chukwueze pour les soutenir. Même le milieu de terrain compte des joueurs très créatifs, leur donnant un avantage à la fois dans le jeu ouvert et sur coups de pied arrêtés. 🇸🇳 Sénégal – Équilibré et discipliné : L'équilibre de l'équipe du Sénégal n'est pas assez mis en avant. Ils ont un bon gardien de but, un milieu de terrain solide et une attaque persistante. Cette nation a littéralement un grand nom à chaque position, ce qui en fait définitivement de sérieux prétendants.

: L'équilibre de l'équipe du Sénégal n'est pas assez mis en avant. Ils ont un bon gardien de but, un milieu de terrain solide et une attaque persistante. Cette nation a littéralement un grand nom à chaque position, ce qui en fait définitivement de sérieux prétendants. 🇲🇦 Maroc – Structure tactique et compétence technique : En plus de l'avantage d'être les hôtes à domicile, le Maroc est tactiquement solide. Ils ont impressionné sur la scène mondiale lors de la Coupe du Monde 2022, et il en sera de même pour ce tournoi. Sans oublier qu'ils possèdent le numéro 6 au classement du Ballon d'Or, l'élan est donc de leur côté.

Ces équipes seront très divertissantes à regarder et donneront certainement le ton pour le tournoi.

Processus de Sélection des Équipes

La phase de qualification a préparé le terrain pour tous les pronostics des équipes de la CAN. Elle a montré que même certaines nations phares peuvent échouer à des moments critiques, tandis que de nouveaux prétendants peuvent tout donner pour se qualifier.

Plusieurs équipes ont livré des performances surprenantes pendant le calendrier des qualifications. Le Sénégal, par exemple, a eu une série d'invincibilité avec cinq victoires et un match nul. Leur parcours a montré une constance dans les matchs à domicile et à l'extérieur.

Les Comores ont également surpris tout le monde avec une série d'invincibilité, terminant avec trois victoires et trois matchs nuls (NDLR : il y a une incohérence entre cette donnée et la phrase précédente qui indique qu'ils n'ont pas perdu).

Nous avons également vu une forte performance du Nigeria ; ils ont assuré leur place tôt avec des victoires très décisives et une forte différence de buts. C'est le reflet de leurs prouesses offensives. Le Maroc et l'Égypte ont également fait preuve de brio tactique avec leur jeu structuré, s'appuyant sur des finitions cliniques pour gagner des matchs.

Et que serait une CAN sans quelques qualifications surprises ? Outre les Comores, nous l'avons vu chez des équipes comme la Zambie et la Guinée Équatoriale qui ont profité de leurs moments offensifs tout en maintenant une structure défensive solide.

❔FAQ sur les équipes de la CAN 2025

Voici un aperçu rapide de quelques questions fréquemment posées sur la CAN 2025 :

Quelles équipes de la CAN sont favorites pour 2025 ?

Le Maroc, le Sénégal, le Nigeria et l'Égypte se distinguent comme les favoris précoces. Ils ont montré une cohérence tactique et une bonne forme à l'approche du tournoi.

Quelles équipes de la CAN sont considérées comme des outsiders (dark horses) ?

Certains outsiders attendus à surveiller sont le Mali, la Tunisie et l'Afrique du Sud.

Qui sont les joueurs clés à surveiller dans les équipes de la CAN ?

Trois joueurs clés dont on attend toujours de grandes choses sont Mohamed Salah (Égypte), Sadio Mané (Sénégal) et Victor Osimhen (Nigeria).

Comment les équipes de la CAN se sont-elles qualifiées pour 2025 ?

La qualification a été décidée par un format de phase de groupes. Ceux qui ont terminé en tête du groupe et les meilleurs deuxièmes se sont qualifiés pour le tournoi.

Quelles équipes de la CAN ont le groupe le plus difficile ?

Les nations du Groupe B ont sans doute les rencontres les plus difficiles, composé de l'Angola, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe.

+