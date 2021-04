"Tous les clubs d'Europe devraient travailler ensemble" - Rummenigge confirme que le Bayern Munich est contre la Super League

Le Bayern a rejoint les autres équipes allemandes du BVB et du RB Leipzig pour annoncer leur intention de ne pas rejoindre la Super League.

Le Bayern Munich a confirmé son opposition à la Super League. Dimanche, 12 équipes au total dont six d'Angleterre, trois d'Espagne et trois d'Italie ont confirmé qu'elles étaient prêtes à rejoindre la nouvelle compétition qui a été conçue pour rivaliser avec l'actuelle Ligue des champions. Dans un communiqué, le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a confirmé que son club n'était pas en faveur de cette proposition, affirmant plutôt qu'il préférait une refonte de la Ligue des champions.

"Le FC Bayern n'a pas participé à la planification d'une Super League", a déclaré Rummenigge. "Nous sommes convaincus que la structure actuelle du football garantit une base fiable. Le FC Bayern salue les réformes de la Ligue des champions car nous pensons qu'elles sont la bonne étape pour le développement du football européen. Le tour préliminaire modifié contribuera à plus d'excitation et d'émotion dans la compétition".

"Je ne pense pas que la Super League résoudra les problèmes financiers des clubs européens causés par la pandémie de coronavirus. Au contraire, tous les clubs européens devraient travailler de manière solidaire pour garantir que la structure des coûts, en particulier les salaires des joueurs et les honoraires des agents, soit alignée sur les revenus afin de rendre l'ensemble du football européen plus rationnel", a ajouté le dirigeant du Bayern Munich.

Le Bayern dans la lignée de Dortmund et Leipzig

Outre les 12 clubs déjà confirmés pour la Super League, la compétition devrait ajouter trois équipes supplémentaires pour atteindre un groupe permanent de 15 équipes, avec cinq autres clubs autorisés à se qualifier chaque année pour la compétition. Il semble qu'aucun club de Bundesliga ne rejoindra la Super League, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig rejoignant le Bayern lundi pour annoncer leur opposition à la Super League.

"Nous rejetons tout projet de création d'une Super League", a déclaré le PDG du RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, dans un communiqué sur Twitter. Le PDG du Borussia Dortmund, Hans Joachim Watzke, a également confirmé l'opposition de son club à la proposition. Alors que les clubs annonçaient leurs plans pour une Super League, l'UEFA a également confirmé lundi qu'il y aurait une Ligue des champions remaniée à partir de 2024.

Le nouveau format verra 36 équipes participer dans un format de championnat unique pour remplacer la phase de groupes. Chaque équipe disputera un total de 10 matchs à domicile et à l'extérieur, les huit premiers se qualifiant automatiquement pour les huitièmes de finale et ceux terminant entre le neuvième et le 24e disputeront des barrages sous la forme d'un match aller-retour pour décider des huit autres clubs accédant à la phase à élimination directe qui se jouera sous la même forme que la C1 actuelle.