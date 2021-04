Le Borussia Dortmund et le Bayern Munich contre la Super League

Le Borussia Dortmund, comme le FC Bayern Munich, ne participera pas à la Super League et est contre cette compétition. Leipzig pourrait faire de même.

Le Borussia Dortmund ne montre aucun intérêt à rejoindre la nouvelle Super League européenne et parie sur la réforme de la Ligue des champions. Le BVB a affirmé sa position ce lundi dans un communiqué publié sur son site internet. Hans-Joachim Watzke, président du conseil d'administration du BVB, a ouvertement soutenu l'UEFA et rejetté le projet de Super League européenne, affirmant être en accord avec le Bayern Munich à ce sujet.

"Les membres du conseil d'administration de l'European Club Association (ECA) se sont réunis pour une conférence en ligne ce dimanche soir et ont confirmé que la décision du conseil d'administration de vendredi dernier est toujours valable. Cette décision signifie que les clubs veulent mettre en œuvre la réforme prévue de la Ligue des champions de l'UEFA", a expliqué le dirigeant du Borussia Dortmund évoquant également son homologue bavarois.

"Les membres du conseil d'administration de l'ECA étaient clairement d'avis que les projets de fonder une Super League ont été rejetés", souligne Watzke, ajoutant au passage que «les deux clubs allemands représentés au conseil d'administration de l'ECA, le FC Bayern Munich et le Borussia Dormtund, ont exprimé ce point de vue". Douze grands noms du football international, dont tous les géants anglais, ainsi que le Real Madrid et le FC Barcelone, ont annoncé la création d'une Super League indépendante de l'UEFA ce dimanche.

Leipzig sur la même longueur d'onde que le Bayern et Dortmund ?

Le Bayern Munich et le RB Leipzig ont été cité dans les rumeurs comme des membres pouvant rejoindre les douze clubs fondateurs et faire partie des quinze clubs fondateurs espérés par la Super League européenne. Finalement, le champion d'Allemagne et d'Europe en titre a bel et bien maintenu sa position à l'encontre de ce projet mené par les autres plus grands clubs du monde. Une initiative louée par Rudi Völler, dirigeant du Bayer Leverkusen, heureux de la position prise par les deux clubs allemands.

Le RB Leipzig aurait adopté la même position que les deux locomotives du football allemand. En effet, le demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, éliminé par le PSG ne serait pas intéressé par une participation à la Super League, comme l'a affirmé le très sérieux Fabrizio Romano, qui a vu ses informations confirmées par Sky Deutschland. Les clubs allemands continueront donc à évoluer en Ligue des champions sous sa nouvelle forme.

En effet, ce lundi l'UEFA doit adopter la nouvelle réforme de la Ligue des champions qui entrera en vigueur à partir de l'édition 2024 avec un mini-championnat comprenant 36 équipes en lieu et place de la phase de poules (qui en comprend 32 actuellement) avec dix matches à disputer contre des adversaires différents et un classement permettant à certaines aux huit premiers d'accéder directement aux huitièmes de finales, les équipes classées de 9 à 24 joueront un barrage, et les autres seront éliminées. La phase finale se déroulera sous la même forme que la compétition actuelle.