"Toujours une machine", Cristiano Ronaldo impressionne un grand coach

Cristiano Ronaldo se dirige peut-être vers la fin de sa carrière, mais la superstar d'Al-Nassr est "encore une machine", selon Fabio Capello.

Ronaldo a terminé l'année 2023 en tant que meilleur buteur du monde, devançant Erling Haaland et Kylian Mbappé, après avoir inscrit 54 buts en club et en sélection. L'international portugais est également en tête de la course au Soulier d'or de la Saudi Pro League, après avoir marqué 20 fois pour Al-Nassr. L'ancien entraîneur du Real Madrid et de la Juventus, Fabio Capello, se dit toujours impressionné par l'international portugais et sa capacité à marquer des buts.

Ronaldo, qui a rejoint le Real Madrid deux ans après le départ de Capello de Santiago Bernabeu en 2007, a connu une baisse de forme importante lors de sa dernière saison à Manchester United, mais a réussi à revenir à son meilleur niveau depuis qu'il a rejoint Al-Nassr dans le cadre d'un transfert gratuit. Capello a déclaré à Marca que Ronaldo était toujours aussi brillant dans le dernier tiers du terrain : "Vous savez que Ronaldo est une machine. Son carburant, ce sont les buts. C'est son mérite, il continue à le faire avec les années".

Ronaldo aura 39 ans en février, mais il n'a montré aucun signe de ralentissement et a déclaré qu'il espérait pouvoir continuer à jouer jusqu'à la quarantaine. L'attaquant vétéran n'a toutefois pas été retenu pour les récompenses individuelles depuis son départ pour le Moyen-Orient et a dû regarder son rival Lionel Messi remporter un nouveau Ballon d'Or et être désigné meilleur joueur masculin par la FIFA. Ces victoires ne semblent pas avoir été très bien accueillies par Ronaldo, qui a déclaré que les récompenses perdaient de leur crédibilité après avoir manqué le Ballon d'Or alors qu'il avait marqué 54 buts.