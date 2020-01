Toujours blessé, Cavani devrait rater le déplacement du PSG à Reims

Edinson Cavani ne participera pas mercredi à la demie de Coupe de la Ligue contre Reims. Officiellement, c’est parce qu’il est toujours amoindri.

En demi-finale de la , le PSG se mesure au mercredi soir. Un rendez-vous important auquel ne prendra pas part Edinson Cavani. L’attaquant uruguayen va manquer son troisième match d’affilée en raison d’une blessure au pubis.

C’est Thomas Tuchel, le coach francilien, qui a annoncé la nouvelle, ce mardi en conférence de presse. « Il ne s’est pas entrainé hier, ça semble trop juste pour lui, a-t-il confié. On a un entraînement cet après-midi donc c'est un peu difficile. Kehrer et Bernat ne seront pas avec le groupe, Edi est incertain, mais tous les autres seront disponibles»

🎙️💬 @TTuchelofficial : "Thilo Kehrer et Juan Bernat ne sont pas dans le groupe. @ECavaniOfficial s'est entraîné individuellement hier." #PSGlive — (@PSG_inside) January 21, 2020

« Peut-être que ne rien se passera pour Cavani »

Cavani est actuellement fortement pressenti pour quitter le PSG. L’Atletico Madrid et rivaliseraient pour obtenir sa signature. Y aurait-il une blessure diplomatique dans l’air ? Il ne fallait pas compter sur l’entraineur parisien pour le confirmer. En revanche, ce dernier n’a pas manqué de réitérer son envie de conserver El Matador au sein de son effectif. « J’ai toujours le même avis, a-t-il clamé. J’ai dit que j’aimais ce groupe avec tous les joueurs. On ne veut pas perdre de joueur, même si ça peut arriver, c’est la réalité. Mais j’ai toujours le même avis. On doit attendre, on verra, peut-être que rien ne se passera. Aujourd’hui Edi est mon joueur, je suis heureux comme ça. On s’adaptera si les choses changent. »

Enfin, Tuchel a été interrogé sur la possibilité d’enrôler un autre attaquant lors des derniers jours du mercato si Cavani venait effectivement à s’en aller. « Un remplaçant s’il part ? Pour le moment, il est là », a balayé le technicien allemand.