Reims-PSG, Thomas Tuchel : "Aujourd'hui, Cavani est mon joueur"

L'entraîneur parisien était en conférence de presse ce mardi avant la demi-finale de Coupe de la Ligue qui se jouera mercredi (21h) à Reims.

Le groupe et les absents

Thomas Tuchel : C'est un petit peu difficile car on a entraînement là. Mais c'est sûr que Thilo Kehrer et Juan Bernat ne seront pas avec le groupe. Edi a fait seulement un entraînement individuel hier (lundi), ce sera peut-être trop juste pour lui demain.

Un mot sur Reims

Ils sont très forts défensivement, ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. C'est l'une des meilleures défenses de . Il sera nécessaire d'être patient pour avoir plus de possibilités offensives. Cela peut être un match difficile. Ils peuvent aller en finale, nous aussi. Mais je pense que nous sommes prêts à gagner. On veut absolument jouer cette finale et on doit gagner pour y parvenir.

L'avenir de Cavani

J'aime ce groupe, j'aime chaque joueur. On ne veut pas perdre de joueur, mais ça peut arriver. On doit attendre. Peut-être que rien n'arrivera. Leonardo vous a tout dit. C'est bien, c'est la réalité. Aujourd'hui, Edi (Cavani) est mon joueur, rien n'a changé. Il est dans le vestiaire. Si les choses sont amenées à changer, on devra réfléchir.

Son état d'esprit

Il peut manquer de rythme et de confiance, c'est comme ça. Dans les grands clubs, il y a des gars avec de grandes qualités. C'est une situation qui n'est pas facile, je peux le comprendre, mais je suis heureux qu'il garde un bon état d'esprit. On a un remplaçant extraordinaire, vous l'avez dit. Mais s'il manque de rythme, c'est plus compliqué pour lui d'aider l'équipe. C'est dommage. Aujourd'hui, on ne peut pas lui donner des minutes vu qu'il souffre du pubis. Ce n'est pas idéal.

Un échange avec le coach bientôt ?

Leo a expliqué la situation. On doit attendre quelques jours qu'il ne soit pas blessé. Il doit se battre pour sa place et retrouver le rythme. Il est blessé un petit peu trop cette saison, ce n'est pas de sa faute. Il doit faire trop d'entraînements individuels, il manque de confiance, de minutes, de buts, c'est une situation complexe. Mais on ne peut pas trop se projeter. Aujourd'hui, il est blessé et doit s'adapter à cette situation.

L'état du terrain à Pau

C'est mieux si on joue sur un terrain parfait. C'est sûr. Si je suis inquiet ? Oui, pour les blessures. Je suis sûr que c'est dangereux de jouer à Pau, comme ça l'était à Lorient, parce que j'ai vu le match contre . On doit s'adapter, même si on ne veut pas se plaindre.

Le positionnement de Verratti

Marco (Verratti) fait toujours le maximum, que ce soit dans un milieu à deux ou dans un milieu à trois. Il court, il aide toujours. Il a le coeur pour faire ça, mais aujourd'hui il est un petit peu blessé à l'épaule. C'est super important qu'il retrouve toutes ses capacités pour nous aider.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.