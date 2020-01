Mercato, PSG : Chelsea, l'invité surprise dans le dossier Cavani ?

Alors que l'Atlético Madrid a dégainé une première offre refusée par le PSG pour Edinson Cavani (32 ans), Chelsea reste à l'affût d'une opportunité.

C'est le feuilleton du moment au PSG. Alors que son contrat se termine en fin de saison, et qu'il dispose d'un temps de jeu réduit, Edinson Cavani (32 ans) souhaite quitter le club de la capitale dès janvier, comme l'a confirmé Leonardo, dimanche à Lorient.

"Aujourd’hui, il a demandé à partir. On étudie la situation", a rappelé le directeur sportif parisien.

Pour le moment, seul l' est passé à l'offensive avec une première offre de 10 millions d'euros formulée en fin de semaine dernière. Une proposition rejetée par le PSG, qui a renvoyé la balle dans le camp madrilène.

"C’est vrai qu’on a eu une proposition de l’Atlético Madrid. Mais on ne l’a pas retenue, elle n’était pas assez importante sur le plan financier par rapport à la valeur du joueur. Après, on doit écouter ce que dit Cavani. On est à l’écoute. Honnêtement, je ne sais pas comment ça va finir. Avec l’Atlético, on n’a pas eu de contacts ces derniers jours. On verra comment ça va se passer... Il n'y a rien de définitif", a simplement ajouté Leonardo dimanche.

L'Atlético devrait revenir à la charge

Selon les informations de Goal, l'Atlético Madrid a bien l'intention d'aller au bout dans ce dossier. Diego Simeone apprécie beaucoup Edinson Cavani. Il voit l'Uruguayen comme l'élément manquant de sa ligne d'attaque et aurait déjà pris contact avec lui pour un transfert.

L'Atlético, qui pense aussi à Cédric Bakambu, est la destination préférentielle de Cavani, en cas de départ. Une nouvelle offre devrait être faite dans les prochains jours. Mais une autre formation pourrait entrer dans la danse. Lundi, Frank Lampard, l'entraîneur de , a dit tout le bien qu'il pense du 'Matador'.

"C'est un grand joueur, a-t-il déclaré au sujet du meilleur buteur de l'histoire du PSG (198 réalisations). J'ai joué contre lui et j'ai toujours aimé sa mentalité, son attitude et, évidemment, ses statistiques de buts parlent d'elles-mêmes."

L'Equipe évoque ce mardi l'intérêt des Blues pour Edinson Cavani. Une piste confirmée à Goal par une source proche du dossier, qui précise que le club anglais n'a pas encore fait de proposition au .

Chelsea patiente encore

La situation pourrait évoluer d'ici le 31 janvier, d'autant que les dirigeants de Chelsea ont entamé des discussions pour récupérer le milieu de terrain Kays Ruiz-Atil (17 ans). Il se pourrait donc que le club londonien cherche à faire coup double dans les rangs parisiens, d'autant que Frank Lampard espère le renfort d'un attaquant cet hiver pour compenser le probable départ d'Olivier Giroud. Le profil de Moussa Dembélé a été étudié, mais l'OL n'est pas vendeur.

Edinson Cavani, lui, a raté les deux derniers matches de son équipe, à et Lorient. Officiellement, en raison d'une douleur au pubis.

Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, tiendra une conférence de presse ce mardi, à 14h00, au Centre Ooredoo. Il devrait sans aucun doute être interrogé sur l'avenir du "chouchou du Parc des Princes", qui a repris l'entraînement lundi avec le groupe.