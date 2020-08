Tottenham, Mourinho tacle Alli : "Putain de paresseux"

Dans un documentaire Amazon, l'entraîneur de Tottenham a réprimandé violemment son meneur de jeu à plusieurs reprises concernant son implication.

Dele Alli est un joueur aussi talentueux qu'irrégulier. Capable de réaliser des prestations XXL en marquant et en délivrant des passes décisives, le meneur de jeu anglais est aussi capable de prestations indigentes et très frustrantes pour son équipe. Avec l'arrivée de José Mourinho, beaucoup s'attendaient à ce que le Portugais vienne bousculer Dele Alli afin de le sortir de sa zone de confort et de lui permettre de gagner en régularité.

Les caméras d’Amazon qui diffusera prochainement " : All or Nothing", une série consacrée au club londonien, ont suivi les Spurs toute la saison, et ce malgré le confinement. Dans cette série, on en apprend un peu plus sur la relation tumultueuse entre José Mourinho et Dele Alli. Le technicien portugais s'en est pris à son meneur de jeu lors d'un entraînement et lui a fait passer un sacré message dès sa première séance d'entraînement.

"Tu as des hauts et des bas"

"Putain de paresseux. Je vais t’emmerder. Tu es chanceux, parce que quand je suis emmerdant, c’est une bonne chose", a lancé l'entraîneur des Spurs arrivé au mois de novembre. Dans cette série, José Mourinho s’est également entretenu avec son président Daniel Lévy au sujet de Dele Alli: "J'ai déjà dit très directement à Dele qu’il ne s'entraîne pas bien. Je ne dis pas que c’est un désastre, mais je ne dis pas que c'est un Harry Kane, car lui s'entraîne bien".

José Mourinho a également parlé à Dele Alli, les yeux dans les yeux, pour lui dire ce qu'il attendait de lui : "Je ne veux pas être ton père, tu as déjà un père, a par ailleurs dit Mourinho à Alli. Je veux juste être ton entraîneur, mais avec une bonne connexion. Je dois toujours te dire ce que je pense et tu peux me mettre dans la merde. Je n'ai aucun doute sur ton potentiel, je t'ai vu faire de grandes choses, mais j'ai toujours vu que tu avais des hauts et des bas"

"Il y a une grande différence entre un joueur constant et un joueur de moments. C'est ce qui fait la différence entre un joueur de haut niveau et un joueur qui a le potentiel de l'être (...) Je pense que tu devrais exiger plus de toi-même", a ajouté le technicien portugais. Dele Alli avait réalisé une saison XXL en 2016-2017 mais n'a jamais réussi à confirmer en faisant aussi bien sur le plan statistique. Son évolution sous la houlette de José Mourinho sera intéréssante à suivre la saison prochaine.