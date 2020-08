Tottenham souhaite rapatrier Gareth Bale

Face à la situation du Gallois au Real Madrid, les Spurs souhaitent le faire revenir à Londres, sept ans après mais sous certaines conditions.

N’ayant pas souhaité faire le voyage jusqu’à Manchester pour y affronter City, pas sûr que Gareth Bale (31 ans) ait été devant sa télévision pour assister à l’élimination du , vendredi soir. Devenu pratiquement persona non grata dans la capitale espagnole, le Gallois n’a plus vraiment d’avenir en , lui qui n’a joué que 16 matches cette saison.

Mais avec encore deux ans de contrat, que faire d’un tel boulet pour les dirigeants madrilènes ? Il est l’un des plus gros salaires du club et il passe le plus clair de son temps à jouer au golf. Un départ semble donc inévitable mais qui est prêt à parier sur le quadruple champion d’Europe ?

Quelle position pour le Real ?

Un club revient avec insistance et n’est pas étranger à Bale puisqu’il s’agit de . Les Spurs essayent depuis deux ans de rapatrier l’ancien enfant chéri de White Hart Lane, sans succès. Mais les dirigeants londoniens sont coriaces et vont revenir à la charge d’après Football Insider.

Selon une source à l’intérieur du club, une demande de prêt va être faite au Real Madrid mais à certaines conditions. En effet, le club de José Mourinho aimerait que les champions d’ prennent en charge une partie de salaire astronomique du Gallois. Une demande un brin surprenante mais qui pourrait soulager en partie le Real Madrid et pourquoi pas limiter les frais avec une potentielle revente lors de l’été 2021 si Gareth Bale retrouve une seconde jeunesse dans son ancien club.