Tottenham - Hart vient pour doubler Lloris selon Robinson

Selon l'ancien gardien des Spurs, Joe Hart ne se contentera pas du rôle de doublure d'Hugo Lloris, d'autant que le Français est sujet aux blessures.

Joe Hart "croit qu'il est meilleur" que Hugo Lloris, selon Paul Robinson, qui pense que le gardien de lorgnera la place de titulaire chez les Spurs. Hart était libre depuis la fin du mois de juin après la décision de de ne pas prolonger son contrat.

Le joueur de 33 ans a ensuite été lié à des équipes comme le Celtic, et West Brom, tandis qu'un éventuel transfert à l'étranger a également été envisagé.Cependant, les Spurs ont finalement remporté la course à la signature de Hart, car il a signé un contrat de deux ans avec les Londoniens du nord le 18 août dernier.



Il a été suggéré qu'un homme qui a remporté deux titres de au plus fort de sa carrière avec n'a été engagé que pour aider Tottenham à atteindre son quota de joueurs locaux, mais Robinson s'attend à ce qu'il mette la pression à Lloris pour se faire une place dans le onze de départ.

"C'est une signature très sensée pour toutes les parties", a déclaré l'ancien numéro un des Spurs à Football Insider. "C'est une énorme case cochée - un autre joueur local. Vous avez vu Scott Carson et Richard Wright (à Manchester City), Lee Grant à et Rob Green à . Je pense que la situation de Joe Hart est différente aux Spurs. Il n'y ira pas pour se reposer sur ses lauriers. Il pensera que Lloris a été sujet aux blessures et incohérent au cours des deux dernières saisons", a-t-il ajouté.

"Il aura envie de jouer. Avec le nombre de matchs que les Spurs devront jouer, étant donné qu'ils doivent jouer en tôt, il y aura du temps de jeu à distribuer. C'est une réelle opportunité pour lui de jouer à quelques matches. Si la signature de Joe Hart signifie que Gazzaniga passe à autre chose, nous devrons attendre et voir".