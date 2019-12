Tottenham, Mourinho critique la VAR : "Nous tuons le meilleur championnat du monde"

L'entraîneur des Spurs a confirmé que son club va faire appel pour la sanction d'Heung Min Son et a évoqué le match contre Brighton.

José Mourinho a confirmé que va faire appel du carton rouge reçu par Son Heung-min contre dimanche. L'international sud-coréen a été expulsé pour un geste d'humeur à l'encontre d'Antonio Rudiger et a été sanctionné de trois matches de suspension. Un verdict tombé ce lundi. Un lourd tribut à payer pour Tottenham qui devra se passer d'un de ses meilleurs joueurs durant l'ensemble de la période du Boxing Day.

En conférence de presse, José Mourinho a attaqué l'arbitrage et contesté la décision à l'encontre d'Heung-Min Son : "Je ne pense pas que c'était un carton rouge. Je pense que le but de la VAR est de soutenir le football, d'apporter la vérité au spectacle, au football et hier, ils l'ont fait avec la décision de siffler un penalty. Et ils ont tué le match avec la décision concernant Heung Min Son. Nous tuons le meilleur championnat du monde. J'espère que Heung Min Son ne sera pas puni cinq fois".

Mourinho défend les fans des Spurs

"Il a été puni une première fois pour la faute que Rudiger lui a infligée. La seconde fois, il a été expulsé. La troisième punition serait ne pas de jouer contre , la quatrième serait de ne pas de jouer contre Norwich et la cinquième fois serait de ne pas de jouer contre . Je pense qu'être puni deux fois suffit. Il n'a pas besoin des troisième, quatrième et cinquième", a ajouté le technicien portugais remonté contre l'arbitrage.

Le Portugais a évoqué son prochain adversaire et rendu hommage à Chris Hughton, l'ancien entraîneur de Brighton : "Je suis plus en mesure de parler du travail que Chris Hughton a fait là-bas que Potter. Potter n'a que quelques mois. Chris a passé quelques années et a fait des choses incroyables en championnat. Ils ont été presque promus, puis promus, puis maintenus en . Ils ont donné de la stabilité à l'équipe. Donc Chris a fait un travail fantastique là-bas et maintenant bien sûr avec la façon dont l'équipe joue et la position qu'ils occupent au classement, il est facile de dire que Potter fait un bon travail et il semble que l'équipe va être très stable en Premier League, donc c'est bien joué de leur part".

Enfin, José Mourinho a réagi aux insultes racistes à l'encontre d'Antonio Rudiger : "Mon message est que ce ne sont pas les fans de Tottenham. Un fan de Tottenham ne représente pas l'ensemble des fans de Tottenham. Les fans de Tottenham depuis que je suis ici ont été phénoménaux, soutenant l'équipe, respectant les adversaires. Ils ont un comportement incroyable. Nous sommes allés à et cela ressemblait à une invasion de fans de Tottenham. Je vais dans ma voiture pour les matchs, la rue animée, pas de problème du tout. Ils ont une grande discipline, un bon comportement. Si je dois dire quelque chose, c'est aux supporters de Tottenham de continuer à faire ce qu'ils ont fait avec l'équipe".