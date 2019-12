Tottenham - Mourinho : "Je n'ai pas besoin de 300M à dépenser en janvier"

L'entraîneur portugais des Spurs a affirmé qu'il n'avait pas besoin de renforcer son effectif lors du mercato hivernal.

L'entraîneur de José Mourinho est persuadé que son équipe n'a pas besoin d'être renforcée lors du prochain mercato d'hiver. Depuis l'arrivée du Portugais à Londres, les Spurs vont mieux et restent sur cinq succès en sept rencontres sous les ordres du Special One.

Des résultats en véritable contraste avec l'état de forme sous Mauricio Pochettino en début de saison ; le Portugais semble parvenir à tirer le meilleur d'un effectif finaliste de la dernière . C'est pourquoi il ne prévoit pas de faire de folies en janvier.

"Je suis détendu parce que j'ai eu ce club exactement comme je m'y attendais, a-t-il déclaré à Sky Sports. Je m'attends à ce qu'on me pose des questions sur Daniel Levy disant que nous ne prévoyons pas de dépenser beaucoup, et à ce qu'on me demande si je suis contrarié.

"Pourquoi cela me contrarirait-il ? Non. Je le savais, il me l'avait dit ! Tout était très clair, aucun secrets concernant les plans du club, et cela me rend heureux. Je n'aime pas être dans un club et être surpris par les choses. Ici il n'y a aucune surprise. Est-ce que je préfèrerais avoir 300 millions à dépenser en janvier ? Non. En janvier, je n'ai pas besoin de joueurs."

L'ancien entraîneur de s'apprête à retrouver les Blues ce dimanche au Tottenham Hotspur Stadium, eux qui restent sur quatre défaites en cinq rencontres. "Il n'y a jamais de bon moment pour jouer Chelsea, a-t-il toutefois insisté. La réalité est que nous étions à 12 points - la Ligue des champions était presque un mirage, c'était tellement loin - maintenant nous sommes à trois [points].

"Ce serait exceptionnel pour nous de gagner et réduire l'écart de douze à zéro aussi rapidement mais c'est toujours difficile."