Tottenham - Lloris de retour à l'entraînement

Gravement blessé au coude en octobre dernier, le capitaine des Spurs a repris les séances individuelles. Une bonne nouvelle pour José Mourinho.

Les images étaient terribles. Le 5 octobre dernier, Hugo Lloris était évacué sur civière après être mal retombé sur son coude contre Brighton (0-3). Trois mois plus tard, le capitaine de a repris l'entraînement individuel cette semaine.

Selon les informations du Daily Mail, il pourrait faire son retour avec le groupe d'ici une dizaine de jours et un retour à la compétition est envisagé pour fin janvier, au plus tard début février.

"On prend les échéances avec optimisme et puis on avance tout simplement. En ligne de mire, c'est janvier. Donc, on fait ce qu'il faut pour revenir comme il se doit (...) À 32 ans, bientôt 33, on prend les choses différemment. J'en profite pour retrouver de la fraîcheur mentalement, psychologiquement", déclarait l'intéressé le mois dernier dans Téléfoot.

Une très bonne nouvelle pour Tottenham et les Spurs, frappés ces dernières semaines par une importante vague de blessures (Sissoko, Kane, Ndombele notamment) et qui ont du mal en championnat depuis les fêtes. Après un redressement dans la foulée de l'arrivée du technicien portugais, les hommes de José Mourinho restent en effet sur trois matches sans victoire, dont le match nul contre Middlesbrough en Cup (1-1).

Une très bonne nouvelle également pour Didier Deschamps et l'équipe de , qui poursuivra sa préparation à l' en mars prochain avec les réceptions de l'Ukraine et de la Finlande, deux équipes également qualifiées pour le tournoi continental.