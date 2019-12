Équipe de France - L'Ukraine et la Finlande en amical au mois de mars

L'équipe de France disputera deux matches amicaux fin mars dans le cadre de sa préparation à l'Euro 2020.

On connaît désormais les deux adversaires de l'équipe de pour la fin du mois de mars. Qualifiés pour l' , les Bleus disputeront en effet deux matches amicaux lors de la seule trêve internationale avant l'échéance.

Et si le suspens existait encore concernant l'identité des adversaires, il a été levé par le président de la FFF ce mardi, dans des propos à l'AFP : "Les contrats sont signés. On va recevoir l' et la Finlande. L'Ukraine, dès le tirage au sort de l'Euro [le 30 novembre, ndlr], on a immédiatement pensé que c'était bien de les rencontrer. La Finlande a été contactée la semaine dernière et on a reçu la réponse aujourd'hui."

L'Ukraine "fait partie du top européen, la Finlande s'est qualifiée pour son premier Euro donc ce sera un match intéressant", a-t-il ensuite précisé. Les deux rencontres se joueront en France dans des stades qui restent à définir.

Dans l'après-midi lors de la conférence de presse commune avec Didier Deschamps dans le cadre de sa prolongation, il avait assuré que deux autres amicaux, eux aussi en France, se tiendraient juste avant l'entame de la compétiton les 1er et 8 juin prochains. Pour rappel, les coéquipiers d'Antoine Griezmann feront leur entrée en lice le 16 juin à Munich contre l' .