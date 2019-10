Équipe de France - Lloris ne rejouera pas en 2019

Le capitaine des Bleus et de Tottenham, victime d'une dislocation du coude ce samedi contre Brighton, ne fera pas son retour avant l'année prochaine.

a fait savoir que son gardien Hugo Lloris serait écarté des terrains jusqu'en 2020 après avoir été victime d'une dislocation du coude face à Brighton ce samedi. Mal retombé sur son bras gauche dès la 3e minute de jeu, le capitaine de l'équipe de avait été évacué sur civière et sous assistance respiratoire.

"Hugo Lloris a fait l'objet d'une nouvelle évaluation ce matin après avoir subi une luxation du coude lors de notre match contre samedi dernier, a communiqué le club sur son site internet. Les résultats montrent que si aucune opération ne sera nécessaire, notre capitaine a subi des dommages aux ligaments et son retour à l'entraînement n'est pas attendu avant la fin de 2019.

"Hugo porte actuellement une attelle et va observer une période de repos et de rééducation sous la supervision de notre staff médical à Hotspur Way."

Une absence qui complique également la tâche de Didier Deschamps, alors que l'équipe de France s'apprête à défier l' puis la en matches de qualification pour l' . Le sélectionneur a assuré que Steve Mandanda serait titulaire en son absence.

"Il a retrouvé un très bon niveau où il est décisif. Il a un vécu avec nous qui est important. Je fais ce choix même si la situation des gardiens peut être amenée à évoluer", déclarait-il la semaine passée lors de l'annonce de sa liste à propos du Marseillais.