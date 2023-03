Tottenham : Heung-Min Son se sent responsable du départ d'Antonio Conte et s'en excuse

Alors qu'Antonio Conte a été limogé de son poste d'entraîneur de Tottenham, Heung-Min Son s'est excusé pour ses performances.

Arrivé en novembre 2021 sur le banc de Tottenham, Antonio Conte n'est plus l'entraîneur des Spurs, comme l'a annoncé le club via un communiqué dimanche. N'ayant jamais réussi à s'entendre pleinement avec sa direction, notamment en raison de ses exigences sur le mercato, le technicien italien a définitivement scellé son avenir suite à son pétage de plomb en conférence de presse après le nul face à Southampton (3-3). Qualifiant ses joueurs d'égoïstes et leur reprochant de ne pas jouer avec le coeur, l'ancien sélectionneur de l'Italie (2014-2016) a quitté le club dimanche à la suite d'un commun accord avec sa direction, laissant sa place à son assistant Cristian Stellini jusqu'à la fin de la saison.

Son s'en veut et s'excuse

Mais si plusieurs joueurs du club se sont plaints des entraînements et de la rigueur parfois excessive imposée par Conte - il leur faisait régulièrement courir 2 kilomètres avant les matches - Heung-Min Son pense avoir une part de responsabilité dans le départ de son entraîneur. Après avoir terminé meilleur buteur de Premier League la saison dernière avec 23 réalisations, l'attaquant coréen est dans le dur cette année et n'a inscrit que 6 buts en championnat. Et d'après lui, ses mauvaises performances sur le terrain ont précipité la chute du technicien transalpin. "J'aurais dû mieux jouer. Je me sens responsable de son départ parce que je n'ai pas vraiment aidé le club", a confié le joueur de 30 ans.

Il reste 10 matches de championnat à Son pour tenter de se racheter. Actuel 4ème de Premier League, le club du Nord de Londres doit se méfier de Newcastle, 5ème à 2 points et avec deux matches de retard. Son et ses coéquipiers se déplaceront sur la pelouse d'Everton lundi.