Tottenham, Dier : "J'ai signé un nouveau contrat avec les Spurs à cause de Mourinho"

L'international anglais a hâte de continuer à travailler avec le Portugais à long terme pour changer de rôle dans l'équipe.

La star de , Eric Dier, a révélé que sa plus grande motivation pour signer un nouveau contrat avec le club était l'entraîneur, Jose Mourinho. L'international anglais, arrivé aux Spurs en 2014 en provenance du Sporting CP, a signé un nouvel accord en juillet qui le lie avec les Londoniens jusqu'en juin 2024. Le joueur de 26 ans était "excité" de le faire en raison de sa relation avec l'entraîneur portugais, qui est prêt à lui permettre de développer son jeu de la manière qu'il pense être la meilleure.

"J'avais un problème de santé au début de la saison 2019-20 que je gardais privé et j'ai dû subir une petite chirurgie, alors j'ai raté la pré-saison, donc cela a évidemment eu un impact énorme", a-t-il déclaré à GQ lorsqu'il lui a été demandé pourquoi il était convaincu de rester dans une période où il n'apparaissait pas aussi régulièrement qu'il le souhaitait. "J'ai parlé à Pochettino à l'époque, car pendant de nombreuses années, nous avions parlé de moi en tant que défenseur central, et c'est là que j'allais progressivement passer. Et nous avons eu une très bonne conversation : j'ai dit: "Je pense que c'est ma meilleure position, je pense que je peux évoluer vers quelque chose de très, très bien là-bas. Mais ça doit être maintenant, sinon je pense que je dois trouver une autre solution".

"Nous avons discuté pendant environ deux heures et il était vraiment heureux que je sois venu vers lui et j'avais pris cette décision dans mon esprit. Il a dit: "OK, vous avez raté la pré-saison, alors vous en aurez une maintenant, ne vous inquiétez pas si vous ne jouez pas pendant quelques mois, nous vous mettrons physiquement au bon niveau". J'étais complètement calme face à la situation. Et les deux derniers matchs avant son départ, j'ai joué défenseur central", a ajouté l'international anglais.

Dier ne regardera pas le documentaire sur Tottenham

"Alors, lorsque le nouveau manager est arrivé, j'ai recommencé ce dialogue avec Mourinho. Pour moi, c'était lui la plus grande partie pour moi de vouloir rester à Tottenham et signer un nouveau contrat - c'était purement footballistique. J'étais vraiment heureux que Mourinho me donne l'opportunité de jouer à nouveau au centre et de faire mes preuves là-bas. Je suis vraiment excité", a conclu le joueur des Spurs. Pendant ce temps, Dier dit qu'il n'a pas l'intention de regarder le documentaire d'Amazon «Tout ou rien» dans un proche avenir.

"Je n’ai rien regardé de tout ça. J'en ai parlé au joueur de basket, Steve Kerr, il y a quelques jours, car il était manifestement dans The Last Dance (le documentaire Netflix sur la dernière saison des Chicago Bulls avec Michael Jordan). Je lui ai dit : "Vous savez, en regardant en arrière sur une saison incroyable et en gagnant et tout ce que vous avez fait, cela doit être beaucoup plus agréable que ce que ce serait pour moi !", a débuté Eric Dier.

"Je n'aime pas vraiment me regarder en arrière de toute façon. Donc je ne pense pas que je vais le regarder. Mais peut-être, vous savez, dans 20 ans ou quelque chose du genre, il pourrait être agréable de revenir en arrière, même si ce n’était pas la saison que nous voulions", a achevé l'international anglais. Tottenham a commencé la saison 2020-21 avec une défaite 1-0 contre .