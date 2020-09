Mourinho déplore un Tottenham "paresseux"

Mourinho a exprimé son soulagement que les caméras d'Amazon n'étaient pas à côté pour capturer ce qu'il a dit à ses hommes après la défaite du jour.

José Mourinho pense que ses joueurs de étaient coupables de paresse lors de la décevante défaite 1-0 contre , ce dimanche lors de leur premier match de championnat.

Dominic Calvert-Lewin a marqué le seul but de l'après-midi dans le nord de Londres, en exploitant un bon coup franc de Lucas Digne pour sceller la victoire des visiteurs. Les Spurs ont dominé tout le long de la partie avec notamment un James Rodriguez très inspiré pour ses débuts avec l'équipe de Carlo Ancelotti.

L'article continue ci-dessous

Mourinho a affirmé que si les Spurs auraient pu prendre quelque chose de cette partie, il y avait tout de même beaucoup de travail à faire au vu faible rendement qu'ils ont affiché.. Le Portugais a également suggéré que certains de ses joueurs n'étaient pas dans le bon état mental pour ce match. "Ce qui s'est passé après le but avec le fait qu'ils ont plus de chances est une conséquence du but qu'on prend et de la mauvaise condition physique de certains joueurs", a expliqué The Special One à BBC Sport après le coup de sifflet final.

"Ce qui s'est passé avant le but était un bon match. Nous avons eu deux situations incroyables et deux bons arrêts de Jordan Pickford. Nous n'avons pas marqué. Le match était ouvert. En seconde période, un but a fait une différence dans le résultat. Contre de bonnes équipes comme Everton, si vous les laissez jouer de l'arrière, elles sont à l'aise avec de très bons joueurs techniques. Si vous ne les appuyez pas, vous leur donnez des munitions", a ajouté The Special One.

"Nous avons été paresseux dans notre pressing. C'est une conséquence d'une mauvaise forme physique, d'une mauvaise pré-saison. Certains joueurs n'avaient même pas de pré-saison. Et d'autres avaient un mauvais état d'esprit. Je ne veux pas en parler. C'était trop facile pour eux de jouer de l'arrière vers l'avant. Je suis déçu de mon équipe. Mon message est à l'intérieur [du vestiaire]. Je suis tellement content de ne plus avoir Amazon avec nous parce que ces choses peuvent rester entre nous", a conclu le technicien lusitanien.