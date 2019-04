Tottenham-City - Harry Kane contraint de sortir sur blessure

Touché à la cheville, Harry Kane a du céder sa place sur blessure à la 56ème minute de jeu, lors du quart de finale aller de Ligue des Champions.

"Il est impossible de trouver un autre Harry Kane - nous parlons de l'un des trois, quatre, cinq meilleurs buteurs du monde. Si nous ne signons pas les joueurs ou ne signons pas un attaquant, cela ne sera pas un pari. Ce ne sera pas un risque. Nous avons des joueurs qui peuvent faire face quand Harry Kane n'est pas disponible", avait déclaré Mauricio Pochettino, l'entraîneur de , le 19 janvier dernier.

Et pour cause, touché à une cheville face à , son attaquant vedette venait d'être annoncé absent pour une durée d'un mois et demi minimum. Un véritable handicap pour les Spurs, encore bien placés en et toujours en lice en Ligue des Champions.

Nouvelle blessure à la cheville pour Harry Kane

Quelques semaines plus tard, alors que l'international anglais est revenu de blessure, force est de constater que l'entraîneur argentin pourrait de nouveau devoir trouver des solutions internes pour compenser un éventuel forfait d'Harry Kane. En effet, alors qu'il avait été touché contre Manchester United au mois de janvier, c'est cette fois contre que l'Anglais s'est blessé à la cheville ce mardi soir. Inquiétant pour la suite de la saison.

Victime d'une semelle de Fabian Delph, l'attaquant de Tottenham est sorti à la 56ème minute de jeu du quart de finale aller de remporté face aux protégés de Pep Guardiola (1-0). Si le joueur a été remplacé par le Brésilien Lucas après avoir rejoint directement les vestiaires la tête basse, les images du contact n'incitent guère à l'optimisme, la cheville gauche du joueur de 25 ans ayant subit une importante torsion.