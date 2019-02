Tottenham - Harry Kane de retour à l'entraînement

L'attaquant de Tottenham a repris l'entraînement collectif ce mercredi après plus d'un mois d'absence pour soigner une blessure à la cheville.

Le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde a pris part à l'entraînement collectif des Spurs ce mercredi. Il s'était blessé aux ligaments de la cheville gauche le 13 janvier dernier contre Manchester United, et a donc manqué plus d'un mois de compétitition. "Nous savons tous à quel point Harry est important pour nous, mais il n'y a pas que lui", avait déclaré son capitaine Hugo Lloris au moment de la blessure. "Le football est un sport d'équipe est chaque joueur est prêt à aider l'équipe. Au cours de la saison, il y a des hauts et des bas, il faut s'adapter."

En son absence, Tottenham s'en est plutôt bien sortis puisque les hommes de Mauricio Pochettino ont remporté l'ensemble de leurs matches de championnat depuis et remporté leur huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund (3-0). Le Sud-coréen Heung-min Son a notamment été très performant, marquant plusieurs buts décisifs pour permettre à son équipe d'engranger des points. Seule ombre au tableau : l'élimination en demi-finale de la League Cup contre Chelsea, après une séance de tirs au but.

Pour autant, le retour à la compétition de leur buteur vedette est grandement attendu, au vu des échéances majeures qui s'annoncent. Si le capitaine des Three Lions ne devrait pas être du déplacement à Burnley ce samedi en Premier League (13h30), les Spurs affronteront ensuite successivement Chelsea (mercredi 27 février, 21h) et Arsenal (samedi 2 mars, 13h30) en championnat, avant le déplacement décisif à Dortmund pour le huitième de finale retour de Ligue des champions, mardi 5 mars (21h).

Tottenham peut encore rêver se mêler à la lutte pour le titre en Premier League, eux qui figurent actuellement à la 3e place, à 5 points de Manchester City et Liverpool. Ils espèreront également rallier les quarts de finale de Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2010-2011.

Depuis le début de la saison, Harry Kane a inscrit 20 buts en 31 rencontres, dont 14 en 22 matches de Premier League. Il sera un atout indéniable pour Mauricio Pochettino afin d'aider son équipe à vivre une fin de saison alléchante.