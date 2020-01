Tottenham, Bergwijn affiche ses ambitions

L'ailier néerlandais est heureux de rejoindre un grand club de Premier League et a hâte de travailler sous les ordres de José Mourinho.

En quête d'un renfort offensif, s'est attaché les services de Steven Bergwijn, en provenance du , ce mercredi. Le montant de la transaction serait de 30 millions d’euros pour l'ailier de 22 ans ayant paraphé un contrat jusqu'en juin 2025. En conférence de presse, lors de sa présentation, Steven Bergwijn n'a pas caché son enthousiasme de rejoindre Tottenham. L'ailier néerlandais a affiché ses ambitions, élevées, du côté de Londres et en a profité pour rendre hommage à ses parents qui lui ont permis de réaliser son rêve.

"C'est un transfert incroyable, un club incroyable. Tout ce que je peux apporter, je le donnerai pour le club et pour cette équipe. C'est un rêve pour chaque footballeur de jouer en ; l'ambiance, les stades sont toujours pleins. Je veux marquer des buts, faire des passes décisives et gagner la . La saison dernière, j'ai adoré voir que Tottenham a battu l' Amsterdam", a expliqué la recrue des Spurs.

"Jouer ici, c'est un rêve"

"J'avais 13 ans quand je suis allé au PSV. Vous vous réveillez à 6h du matin, allez au PSV, conduisez une heure à Eindhoven puis retournez à l'école jusqu'à trois ou quatre heures et c'est tous les jours. Quand j'étais à l'entraînement, mon père dormait dans la voiture et c'était comme ça pendant trois ou quatre ans. Je sais ce que mes parents ont fait pour moi et sans eux je ne serais pas là. Je suis heureux de pouvoir le leur rendre", a ajouté l'ancien ailier du PSV.

Steven Bergwijn a hâte d'évoluer sous les ordres de José Mourinho, un homme qu'il admire : "Quand j'étais un jeune joueur, je me suis tourné vers l'entraîneur, comme" oh c'est Mourinho ", maintenant je joue pour lui. Vous devez croire en vous et je sais ce que je peux apporter pour ce club. Je suis bon avec le ballon, je peux marquer. Ils jouent un bon football et c'est ce que j'aime. Jouer ici est un rêve pour moi. C'est un honneur".

"La Premier League, est le championnat le plus élevé possible pour chaque joueur de football. Oui, c'est certainement un rêve devenu réalité. C'est aussi le bon moment pour franchir cette étape. C'est formidable d'être ici. Il suffit de regarder les installations qui nous entourent. Quand je joue à FIFA sur PlayStation, je choisis presque toujours une équipe de Premier League. J'ai hâte de jouer dans cette super ambiance", a conclu le Néerlandais.