OFFICIEL - Tottenham accueille le Néerlandais Steven Bergwijn

Tottenham FC vient de finaliser le recrutement du talentueux ailier néerlandais, Steven Bergwijn.

Les Spurs viennent de boucler la venue de l'excellent milieu offensif du Eindhoven, Steven Bergwijn. Le montant de la transaction serait de 30 millions d’euros. Cet ailier de 22 ans et qui fait partie des grands espoirs du football néerlandais (9 sélections avec les Oranje) a paraphé un contrat jusqu'en 2025 avec les vice-champions d'Europe.

Les négociations avec les responsables du joueur et aussi d'Eindhoven ont été entamées la semaine dernière et ont donc porté leurs fruits. Bergwijn est arrivé dans la capitale anglaise en début de semaine. Après s'être soumis à la visite médicale, il a pu parapher son bail et poser sous ses nouvelles couleurs. Il portera le maillot numéro 23 chez les Spurs.

Bergwijn a inscrit cinq buts et offert dix passes décisives pour le PSV lors de la campagne en cours de l’ . Par le passé, son nom a circulé du côté de et de Barcelone.

Bergwijn est la deuxième hivernale de Tottenham après le Portugais Gedson Fernandes (ex- ). Une troisième pourrait suivre en attaque. La direction pisterait actuellement Olivier Giroud ( ) et Krzystof Piatek ( ).