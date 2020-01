OFFICIEL - Giovani Lo Celso à Tottenham jusqu'en 2025

À , les pertes sont automatiquement comblées. Alors que le milieu offensif danois Christian Eriksen s'est officiellement engagé en faveur de l'Inter Milan ce mardi, les Spurs ont en effet annoncé la signature de Giovani Lo Celso jusqu'en 2025, lui qui était prêté avec option d'achat par le .

Performant depuis son arrivée et récemment louangé par son entraîneur José Mourinho, l'Argentin, passé par le , a ainsi été récompensé. Apparu à 14 reprises en sous la tunique des Spurs cette saison, le joueur de 23 ans poursuivre donc sa carrière à Londres.

Le montant de l'opération, lui, se veut relativement élevé. En effet, pour engager définitivement celui qui était jusque là prêté, Tottenham a fait lever l'option d'achat du principal intérssé, estimée à environ 40 millions d’euros, qui viennent s’ajouter au prix du prêt, qui était lui de 15 millions d’euros.

We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from Real Betis to a permanent transfer.



Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC ⚪️ #COYS