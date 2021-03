Tirage Ligue Europa : L'Ajax défie la Roma

À l'instar de sa grande soeur, la Ligue des champions, la Ligue Europa a livré son tirage pour les quarts de finale ce vendredi et tout comme la compétition reine, la C3 nous a ménagé quelques belles affiches.

C1 - Le PSG retrouve le Bayern Munich, le Real face à Liverpool en quarts de finale

La Ligue Europa avait déjà livré quelques surprises jeudi soir en 8es de finale retour, avec la sortie indigente de Tottenham aux mains du Dinamo Zagreb, alors que Manchester United avait éliminé l'AC Milan grâce à l'entrée en jeu d'un certain Paul Pogba.

Time for the Europa League draw 🏆 #UELdraw | #UEL https://t.co/qe5hMoRci5 pic.twitter.com/VMxPp6GDpe

Et justement, les Mancuniens défieront la surprenante équipe de Grenade. Le pensionnaires de Liga ne doit pas être sous-estimés par les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer.

L'AS Rome devra pour sa part se méfier d'un vieux routier des Coupes d'Europe avec l'Ajax Amsterdam, un duel qui s'avérera sûrement passionnant vu le caractère joueur des deux formations et certainement le gros choc de ces quarts de finale de la Ligue Europa.

Arsenal sera opposé au Slavia Prague et l'équipe coachée par Mikel Arteta devra certainement se méfier. Le Dinamo Zagreb, tombeur des Spurs de José Mourinho au tour précédent, aura fort à faire face aux espagnols de Villarreal.

Europa League semi-finals:



Granada or Man Utd 🆚 Ajax or Roma

Dinamo Zagreb or Villarreal 🆚 Arsenal or Slavia Prague#UELdraw | #UEL