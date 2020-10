Tirage Ligue des Champions : Cristiano Ronaldo retrouve Messi !

Le tirage de la phase de groupe de la Ligue des Champions a livré son verdict. Et comme on pouvait s'y attendre, il y aura des chocs.

La revient enfin, avec dans un premier temps le tirage au sort de la phase de groupe ce jeudi, qui a réservé quelques frissons et beaucoup d'anticipation. Voici les différents groupes de la C1 pour la saison 2020-2021.

Groupe A : Le , auteur d'un triplé mémorable la saison dernière et détenteur de la C1, affrontera l' dans un remake de la finale de la Coupe d'Europe 1974. Luis Suarez a justement un compte à régler avec les Munichois. est également présent dans ce groupe, de même que le .

Groupe B : Le , champion d' , affrontera l' pour un duel qui promet déjà beaucoup avec le retour d'Achraf Hakimi à Bernabeu, dans un groupe qui comporte aussi le et Monchengladbach.

Groupe C : Ancien lauréat de l'épreuve, le défie la redoutable escouade de Pep Guardiola : . Un véritable test pour le club portugais. Mais aussi pour l' , qui s'invite dans ce groupe en compagnie de... l'OM ! Des retrouvailles qui vont beaucoup compter pour Benjamin Mendy, qui retrouve le club phocéen, mais aussi André Villas-Boas, ancien boss de Porto, sans oublier l'ancien marseillais Mathieu Valbuena !

Groupe D : , champion d' , défiera l' Amsterdam dans une double confrontation qui met d'ores et déjà l'eau à la bouche, mais aussi l’ Bergame dans un groupe où le beau jeu sera le maître-mot et où s'invite également le petit Poucet Midtjylland.

Groupe E : Le , récent lauréat de l'Europa League, retrouve , propulsé par un mercato estival à plus de 220 millions d'euros. Krasnodar et s'invitent aussi dans ce groupe ainsi que le , qui au final aurait pu tomber sur bien pire.

❗ Les clubs français participant à la Ligue des Champions connaissent leurs opposants en phase de poules. #UCLDraw



Groupe C : FC Porto, Manchester City, Olympiakos, OM

Groupe E : Séville, Chelsea, Krasnodar, Rennes

Groupe H : PSG, Man United, Leipzig, Istanbul pic.twitter.com/rxmahbTJDr — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) October 1, 2020

Groupe F : Le Zenit défiera la très offensive formation du ainsi que la Rome, sans oublier le Club Bruges.

Groupe G : La , championne d' , va défier le ! Les fans de football du monde entier vont donc avoir le privilège d'assister à deux duels entre Leo Messi et Cristiano Ronaldo comme à la grande époque des affrontements entre le Real et Barça. C'est la première fois que les deux hommes se font face à ce stade de la compétition. Ce groupe comporte aussi le et Ferencváros.

Groupe H : Le PSG, champion de France et finaliste de la dernière C1, retrouvera , histoire de solder quelques vieux comptes. Espérons que Neymar ne soit pas blessé cette fois. Les deux équipes, favorites du groupe, devront composer avec le , demi-finaliste du dernier Final 8 éliminé par Paris, et l' .