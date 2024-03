Tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions : Horaires, diffusion TV et streaming

Tout ce que vous devez savoir sur le tirage à venir des quarts de finale de la Ligue des Champions.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions 2023-24 approche et, comme prévu, les meilleures équipes d'Europe restent en lice pour la gloire continentale.

Manchester City continue de défendre le titre acquis l'année dernière et des géants comme le Real Madrid ou le Bayern Munich sont en course pour les déloger du sommet. Mais quand le tirage au sort aura-t-il lieu et qui sera concerné ?

GOAL vous présente ici tout ce que vous devez savoir sur le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, y compris comment le regarder en direct et les équipes qualifiées.

Quand aura lieu le tirage des quarts de la Ligue des Champions ?

Date: 15 mars 2024 Horaire : 12:00 heure française Live stream: uefa.com

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions aura lieu le vendredi 15 mars 2024 à la Maison du football européen à Nyon, en Suisse.

Le tirage au sort devrait commencer à 12:00 heure française. Le secrétaire général de l'UEFA devrait d'aborder présenter les équipes toujours qualifiées ainsi que le mode d'emploi avant de procéder au tirage des boules.

Outre les quarts de finale, des tirages au sort seront effectués pour les demi-finales et la finale, de sorte que nous aurons un itinéraire confirmé jusqu'à la finale.

Une fois le tirage au sort de la Ligue des champions terminé, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa aura lieu.

Où regarder le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions

Il vous sera possible de visionner le tirage de la Ligue des Champions sur le site officiel de l'UEFA, uefa.com.

Il vous sera aussi possible de regarder l'évènement sur les diffuseurs officiels France, BeIn Sports 2 et RMC Sport 1. Vous pourrez aussi regarder en streaming via les plateformes dédiées des deux groupes.

Quelles sont les équipes concernées par le tirage ?

Huit clubs sont concernés par le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les voici :

Arsenal

Barcelone

PSG

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Bayern Munich

Real Madrid

Manchester City

Man City reste le grand favori pour remporter la compétition de cette saison, mais il devra faire face à une énorme concurrence de la part de clubs comme le Real Madrid et le Bayern Munich. Le PSG, qui retrouve ce stade de l'épreuve pour la première fois depuis 2021, aura aussi son mot à dire. D'autre part, des écuries comme l'Atlético ou le Barça chercheront aussi à se hisser au sommet.

Le programme des quarts, des demies et de finale de la Ligue des Champions

Stade Date(s) Quarts de finale aller Avril 9 & Avril 10, 2024 Quarts de finale retour Avril 16 & Avril 17, 2024 Demi-finale aller Avril 30 & Mai 1, 2024 Demi-finale retour Mai 7 & Mai 8, 2024 Finale 1 Juin, 2024

Une fois le tirage au sort effectué, les équipes pourront commencer à se préparer pour les rencontres du mois d'avril. Les quarts de finale se dérouleront en matches aller-retour les 9/10 avril et 16/17 avril.

Ensuite, les demi-finales se dérouleront en matches aller-retour les 30 avril/1er mai et 7/8 mai.

La Ligue des champions 2023-24 est prévue pour le 1er juin 2024 au stade de Wembley à Londres.

