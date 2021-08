Goal vous présente tout ce que vous devez savoir sur le tirage au sort de la phase de groupes de la C1, avec le PSG, le Barça et le Real notamment.

Après un été riche en action footballistique internationale avec l'Euro 2020 et les Jeux olympiques, la compétition continentale de clubs la plus importante d'Europe revient avec la Ligue des champions. Le tirage au sort de la phase de groupes déterminera les clubs qui s'affronteront lors de la phase d'ouverture de la compétition, ce qui pourrait influencer la trajectoire du tournoi dans son ensemble.

Chelsea est l'actuel champion en titre après avoir battu son rival de Premier League, Manchester City, en finale la saison dernière, ajoutant ainsi un deuxième trophée de Ligue des champions à leur collection. D'autres poids lourds européens comme le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus, le Paris Saint-Germain, Liverpool et Manchester United tenteront également de remporter ce trophée continental cette année.

Goal vous propose tout ce que vous devez savoir sur le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2021-22, y compris la date, la manière de le regarder, les équipes concernées et bien plus encore.

Contents

Quand aura lieu le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions 21-22 ?

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2020-21 aura lieu le jeudi 26 août 2021. Il aura lieu à Istanbul. Le tirage au sort débutera à 18 heures en France. Comme le veut la tradition, l'UEFA profitera également de l'occasion pour remettre des prix aux meilleurs joueurs, équipes et entraîneurs de la compétition en 2020-2021.

Quelles sont les équipes engagées dans la phase de groupe de la Ligue des champions 21-22 ?

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Chelsea Real Madrid Porto Club Brugge Villarreal FC Barcelone Ajax Marseille Atletico Madrid Juventus RB Leipzig Young Boys ou Ferencvaros Manchester City Manchester United Atalanta AC Milan Bayern Paris Saint-Germain Zenit Saint Petersburg Ludogorets Razgard ou Malmo Inter Liverpool Besiktas* Wolfsburg Lille FC Seville Dynamo Kiev** ** Sporting CP Borussia Dortmund * ***

Le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions concernera un total de 32 équipes - 26 qualifiés d'office et six issus de la voie de qualification.Les équipes qualifiées seront réparties en quatre pots : Le pot 1 contient le tenant du titre, le vainqueur de l'Europa League et les champions des six premiers championnats nationaux sur la base des coefficients nationaux de l'UEFA. Les trois autres pots sont constitués en fonction du coefficient de club de l'UEFA.

L'article continue ci-dessous

Vous pouvez voir les équipes confirmées qui feront partie du tirage au sort dans le tableau ci-dessus.

Quand commence la phase de groupe de la Ligue des champions 21-22 ?

Besiktas et Dynamo Kiev seront placés dans le pot 3 ou 4.*Le vainqueur de Shakhtar Donetsk - Monaco sera placé dans le pot 3 ou 4.** Le vainqueur de RB Salzburg - Brondby sera placé dans le pot 3 ou 4.*** Le vainqueur de Benfica - PSV sera placé dans le pot 3 ou 4.**** Le vainqueur de Dinamo Zagreb - Sheriff Tiraspol sera placé dans le pot 3 ou 4.

La phase de groupes de la Ligue des champions 2020-21 débute par des matches le mardi 14 septembre et le mercredi 15 septembre. Il y aura un total de six semaines de matchs dans la phase de groupe, la dernière journée ayant lieu le mardi 7 et le mercredi 8 décembre.

Comment puis-je regarder le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions ?

Le site officiel de l'UEFA diffusera la cérémonie du tirage au sort en direct, accessible ici.

Si vous ne pouvez pas regarder le tirage au sort, Goal tiendra également un blog en direct contenant tous les moments importants et les informations clés du tirage au sort.