Tirage au sort de la Ligue des champions : Lille s'en sort bien

Le tirage au sort de la Ligue des champions est dévoilé et le champion de France connaît désormais ses adversaires.

C'est dans le costume de champion de France que le LOSC disputera la Ligue des champions cette saison. Alors que Christophe Galtier est allé s'installer sur le banc de Nice, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont une nouvelle épopée européenne devant eux.

Une épopée que les Nordistes voudront plus prolifique que leur dernière campagne continentale. On se souvient en effet que l'équipe lilloise avait pris seulement 1 point lors de sa dernière participation à la phase de groupe. Difficile de faire pire...

Surtout que le tirage des Dogues a été assez clément pour cette nouvelle itération de la C1. Les Nordistes auront tout de même affaire à des formations à l’expérience et aux références européennes conséquentes, mais face au FC Séville, au RC Salzbourg et à Wolfsburg, Lille peut légitimement croire à la qualification pour les 8es de finale à condition de maintenir un niveau de performance aussi décent que constant.

Les Lillois auraient pu connaître un groupe plus compliqué, avec par exemple Liverpool, Leipzig et le Milan AC. Même si une très grosse écurie aurait pu aporter du piquant et faire rêver les supporters du champion hexagonal.

L'équipe qui représente la plus grosse menace est bien entendu le Séville FC. Vétéran des joutes européennes, bien que davantage spécialiste de la Ligue Europa, Séville est toujours robuste en défense et surprenant en attaque. La robustesse défensive de la formation andalouse sera également tributaire du destin du Français Jules Koundé,ardemment courtisé par Chelsea.

Séville pratique en effet un jeu léché sous la houlette de l'ancien sélectionneur espagnol passé par le Real Madrid, Julen Lopetegui.

À noter que les premiers matchs auront lieu les 14 et 15 septembre.

Groupe G

Lille

Séville FC

RB Salzbourg

Wolfsburg