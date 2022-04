Tigres - Florian Thauvin : "Tant que je jouerai, je penserai à l'équipe de France"

Depuis 2021, Florian Thauvin évolue aux Tigres de Monterrey, dans le championnat mexicain. Alors que son équipe a déjà assuré sa participation à la Liguilla (les playoffs) du Tournoi de Clôture 2022, le champion du monde 2018 a accordé une interview à nos confrères du journal L'Equipe et se confie sur de nombreux sujets.

Sur son départ de l'OM

J'ai été à deux doigts de prolonger. Pablo Longoria (le président de l'OM) a tout fait et je le remercie encore. Il aurait mérité que je prolonge vu son investissement. Mais j'avais fait le tour de Marseille. Il aurait fallu que je sois à 100 % dans ma tête pour rester à l'OM. Ce n'était plus le cas. Ma motivation n'était plus totale. Je le sentais bien intérieurement. J'étais appelé ailleurs. J'avais besoin de changer à 28 ans. J'avais déjà réalisé mon rêve de jouer à l'OM. C'était bien aussi pour le club de tourner la page.

Sur son choix de rejoindre les Tigres

Les dirigeants savaient que j'étais en fin de contrat avec l'OM. Ils ont voulu se renseigner. Dédé (Gignac) a initié le contact. Je n'avais pas encore pris ma décision, même si c'était chaud avec l'AC Milan et que l'OM était toujours là. Il y avait des échanges réguliers avec le Milan depuis octobre. Les négociations ont été loin mais elles prenaient du temps. Dédé m'a dit que son président voulait absolument me recruter. Au fond de moi, je crois que j'attendais une expérience comme celle-là.

Sur le niveau du championnat mexicain

J'adorerais organiser un match OM-Tigres ! Avec Dédé, ce sont nos deux clubs. J'aimerais aussi changer le regard des Français sur le Mexique. Ça me rend dingue quand j'entends dire qu'on est allés « se perdre » au Mexique, que c'est un Championnat « exotique » ! C'est un manque de culture et de respect.

La Liga MX est le sixième Championnat au monde derrière le Big 5 européen. Aux Tigres, il y a des gars qui ont joué à Villarreal, au FC Porto, au Séville FC. Il y a des internationaux mexicains, argentins, brésiliens et français. On a une sacrée équipe.

L'article continue ci-dessous

Avec l'équipe de France olympique, on a pris une rouste à Tokyo contre le Mexique (1-4)… L'année dernière, les Tigres sont allés en finale de la Coupe du monde des clubs face au Bayern Munich (0-1). Vous pouvez me dire quelle est la dernière équipe française à avoir atteint ce niveau ? Aucune !

Sur l'équipe de France

Tant que je jouerai, je penserai à l'équipe de France. Je ne tirerai jamais un trait sur les Bleus ! Je reçois encore toutes les préconvocations. J'ai eu la chance d'être deux fois champion du monde (2013 avec les moins de 20 ans et 2018 avec les A, n.d.l.r.). Mon attachement à ce maillot est terrible. Ce sera toujours un rêve de retourner en équipe de France et de porter haut le maillot de mon pays.