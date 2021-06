Tierney prolonge à Arsenal

Le défenseur écossais Kieran Tierney vient de parapher un nouveau bail de cinq ans avec sa formation d'Arsenal.

L'arrière gauche d'Arsenal, Kieran Tierney, a confirmé qu'il avait signé un nouveau contrat de cinq ans avec le club.

L'international écossais a annoncé la nouvelle lors d'un chat en direct sur la page Facebook d'Arsenal, Tierney étant désormais lié au club jusqu'en 2026. Tierney est une figure clé des Gunners depuis son arrivée en 2019. Il a impressionné lors des deux dernières campagnes sous les ordres de Mikel Arteta.

Arsenal a ensuite confirmé la nouvelle sur son site officiel, Arteta déclarant: "C'est une excellente nouvelle pour nous aujourd'hui. En tant que manager du club, parlant au nom du staff technique et de l'ensemble du staff, c'est un plaisir de travailler avec KT. Sa qualité, son énergie, son engagement et son professionnalisme, non seulement les jours de match, mais tous les jours à l'entraînement sont toujours à un niveau aussi élevé."

Le directeur technique Edu a ajouté : "Nous sommes ravis d'avoir conclu un nouvel accord à long terme avec Kieran. Quiconque l'a vu jouer reconnaîtra très vite qu'il est un joueur aux capacités énormes, mais je peux vous dire que c'est aussi un joueur avec une attitude et une mentalité fantastiques."

Tierney a rejoint les Gunners en provenance du Celtic à l'été 2019 et a depuis fait 62 apparitions pour le club. Il a été prépondérant pour l'équipe londonienne, et la série de blessures est la seule chose qui l'a freiné dans son élan au cours de ses deux premières saisons.

Tierney a joué un rôle majeur en aidant les Gunners à remporter la FA Cup en 2019-2020, sa première saison avec le club. Avec cette prolongation, Arsenal se tournera désormais vers d'autres activités estivales alors qu'il cherche à remodeler en vue de la campagne 2021-2022. Le club a fait des offres pour le défenseur de Brighton Ben White et le milieu de terrain d'Anderlecht Albert Lokonga, tandis que le milieu de terrain de Leicester City James Maddison et le gardien de l'Ajax Andre Onana sont également dans le viseur.

Il y aura également des départs estivaux, avec des joueurs comme David Luiz, Dani Ceballos et Martin Odegaard qui sont déjà partis, tandis que Granit Xhaka s'attend à bouger et qu'Hector Bellerin reste dans le flou par rapport à son avenir.