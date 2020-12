Thomas Tuchel se lâche sur le PSG à la télé allemande

Thomas Tuchel estime que le PSG n'est pas une institution aussi forte qu'un club comme le Bayern Munich.

Avant d'affronter le Racing Club de , Thomas Tuchel a accordé une interview à la chaîne de télévision allemande Sport1 et ses déclarations vont sans doute faire jaser car il n'a pas hésité à critiquer le PSG.

Tuchel regettre un manque de reconnaissance

Thomas Tuchel est d'abord revenu sur la défaite du PSG en finale de la Ligue des champions, face au Bayern Munich, déclarant que ce beau parcours n'a pas été apprécié à sa juste valeur : « Il nous a manqué un match pour remporter la . Et nous n'avons jamais eu le sentiment de convaincre les gens ni qu'ils appréciaient notre performance. Cela rend parfois un peu triste ou amer. »

Le coach du PSG pointe d'ailleurs une différence entre le regard porté sur le PSG et celui du Bayern, son adversaire lors de la finale : « A Paris, les attentes sont extrêmes, dans et autour du club. On a le sentiment que la reconnaissance, particulièrement en , n'est pas la même qu'au Bayern par exemple. Cela manque un peu. On dit toujours : « Ils ont Di Maria, Mbappé et Neymar. C'est normal qu'ils gagnent à , ce n'est pas un exploit ». ».

« Au PSG, ce n'est pas toujours juste du football »

C'est ensuite que Thomas Tuchel s'est montré critique à l'égard de son club : « Honnêtement, lors de mes six premiers mois, je me suis demandé : « suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports ? Où est mon rôle d'entraîneur dans un tel club ? » Je ne sais pas si je dois encore aller plus haut, plus haut, plus haut. J'aime juste le football. Et dans un club comme celui-ci, ce n'est pas toujours juste du football. »

Le coach allemand déplore également les polémiques incessantes sur son coaching et entrouvre même la porte à un départ : « Certains jours, on se dit que cela pourrait être si simple. C'était seulement un remplacement. Pourquoi est-ce qu'on en parle pendant deux semaines ? Là, je me dis : « Mais je veux simplement être entraîneur ». La raison qui fait que je suis devenu coach et que je le suis encore aujourd'hui, je peux la trouver n'importe où. Partout où il y a un demi-terrain pour m'entraîner et un lecteur DVD pour faire des vidéos. Au fond, j'aime le jeu et je peux trouver cette satisfaction de plusieurs manières en tant qu'entraîneur. »

Tuchel a tout de même précisé qu'il veut poursuivre sa carrière au haut niveau : « Mais quand vous entendez l'hymne de la Ligue des champions, quand vous voyez des choses à l'entraînement, qui vous inspirent parce qu'il y a tellement de qualité, alors, bien sûr, vous devenez un peu accro. »

Reste maintenant à savoir comment seront perçues les déclarations de Thomas Tuchel au sein du PSG et notamment par son directeur sportif, Leonardo.