Thomas Tuchel revient sur son licenciement au PSG: "La conversation n'a duré que deux minutes"

L'Allemand est de revenu sur les circonstances de son départ du PSG, fin décembre. Il confie avoir senti le vent tourner très tardivement.

Désormais entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel a passé en revue ces dernières heures à la tête du Paris Saint-Germain et son licenciement surprenant et plutôt inattendu. En fin de contrat à l'été 2020, l'Allemand de 47 ans a finalement été mis à la porte six mois plus tôt. Les dirigeants du club de la capitale ont décidé de le faire quitter le navire à la veille de Noël suite à une victoire 4-0 contre Strasbourg en Ligue 1.

Cette décision a été "très surprenante" pour Thomas Tuchel, comme il l'a souligné dans une interview avec Sky Sports Germany : "Le 22 au soir, je l'ai ressentie pour la première fois lors d'une conversation avec le directeur sportif. J'ai senti que cela pouvait être une possibilité, mais cela ne semblait pas réel. J'ai eu une nouvelle conversation le 23 décembre avant le match. Ensuite, nous avons gagné 4-0 et ensuite nous avons eu une conversation qui n'a duré que deux minutes".

La conversation a eu lieu avec le directeur sportif Leonardo, qui a toujours eu une relation difficile avec Tuchel. "Alors, je me suis levé, j'ai dit qu'il devait régler le problème et je suis parti", se souvient l'entraîneur de Chelsea. "Nous avons vidé notre bureau et sommes rentrés chez nous toute la nuit pour fêter Noël." La sortie a été officialisée un peu moins d'une semaine plus tard. Mauricio Pochettino a succédé à Tuchel à Paris.

Thomas Tuchel: du PSG à Chelsea

Environ un mois plus tard, le 26 janvier, Thomas Tuchel a signé un contrat avec Chelsea en tant que successeur du limogé Frank Lampard. Le fait qu'il poursuive sa carrière d'entraîneur aussi rapidement l'a surpris : "Ce n'était pas l'intention de se lancer dans la prochaine aventure". Le technicien allemand est resté invaincu avec Chelsea lors de leurs 14 premiers matchs avant de perdre 5-2 contre West Bromwich Albion ce week-end.

"La structure ici me convient parfaitement. Nous avons un soutien à tous les niveaux qui est très extraordinaire et me laisse presque sans voix", a fait l'éloge de Tuchel. Au micro de talkSport, un peu plus tôt cette année, Thomas Tuchel était déjà revenu en substance sur son départ du Paris Saint-Germain confiant qu'il avait passé un Noël difficile : "Au niveau de mon travail, j’ai passé un Noël de merde, et soudain, j’ai l’impression de trouver le meilleur cadeau sous le sapin de Noël".

"C'est un rêve d'être dans la compétition avec les meilleures équipes et les meilleurs entraîneurs, c’est ce dont vous rêvez et quand cela devient réalité, c’est une sensation incroyable", avait indiqué l'ancien entraîneur du PSG. Mercredi, Thomas Tuchel et ses joueurs se rendront au FC Porto pour le quart de finale aller de la Ligue des champions.