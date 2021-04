Tuchel évoque sa première défaite avec Chelsea

L'ancien coach du PSG vient d'essuyer son premier revers sur, le banc des Blues et relativise.

Tuchel avait supervisé 14 matchs sans défaite depuis le remplacement de Frank Lampard en janvier, mais sa série impeccable ,en tant qu'entraîneur des Blues s'est terminée de façon spectaculaire à Stamford Bridge samedi. Thiago Silva a été expulsé seulement 29 minutes après le début de son premier match après deux mois et Albion a capitalisé de manière impitoyable après que Christian Pulisic ait ouvert le score.

Matheus Pereira a frappé deux fois dans le temps d'arrêt de la première mi-temps et le remplaçant Callum Robinson a réussi un doublé en deuxième mi-temps, Mbaye Diagne a également marqué pour les Baggies.

Mason Mount avait réduit le score à 4-2, mais Chelsea n'a pas été en mesure de faire face à l'équipe de Sam Allardyce car les Blues ont subi un revers sensationnel dans leur tentative de se classer parmi les quatre premiers.

Chelsea avait disputé sept matchs sans encaisser de but avant d'affronter l'équipe d'Allardyce et Tuchel était incapable d'expliquer la manière dont West Brom a remporté une première victoire en championnat à Stamford Bridge depuis 1978.

L'Allemand a déclaré à BBC Sport: "Il s'agit de deux matchs, 11 contre 11 et ensuite 11 contre 10. Il n'est pas nécessaire de concéder cinq buts quand on a notre qualité, c'est sûr, mais nous sommes tous d'accord. Nous n'avons pas pu nous adapter à la situation, ce qui est une surprise alors que nous étions devant. Nous sommes normalement assez confiants pour défendre mais nous avons tout bâclé et avons continué à faire de grosses erreurs. Nous avons été punis durement et c'est difficile à digérer."

«Je n'ai pas vu le carton rouge, j'ai vu les deux grosses erreurs dans notre moitié de terrain avant les cartons jaunes. Ce n'est pas typique pour nous, nous étions rouillés. Nous avons fait des erreurs faciles et avons été punis. C'était totalement de notre faute. Je n'ai pas vu cette seconde mi-temps venir. Nous avons essayé de donner un peu de sécurité, mais nous n'avons jamais été réguliers Nous avons eu quelques occasions mais nous n'avons pas bien défendu."