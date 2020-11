Thomas Tuchel et Leonardo n'ont pas "encore eu de discussions" pour prolonger au PSG

En fin de contrat en juin prochain, l’entraîneur du PSG assure n’avoir eu encore aucune discussion avec Leonardo pour une prolongation.

Il y a deux ans, à la surprise générale, Thomas Tuchel avait vu son contrat avec le PSG prolonger jusqu’en juin 2021, seulement une saison après son arrivée. Le timing avait fait jaser puisqu’il était intervenu après une triste élimination contre un appauvri et qui avait fait l’exploit au Parc des Princes.

Deux ans plus tard, l’avenir du coach allemand est de nouveau au centre des attentions. En fin de contrat dans huit mois, Tuchel garde-t-il la confiance des dirigeants et propriétaires du club parisien ? Malgré une finale de Ligue des Champions la saison dernière, l’ancien du est souvent critiqué par le style produit par le PSG. Des critiques qui arrivent jusqu’aux oreilles du principal intéressé.

« Je suis au courant des critiques. On vit dans une bulle mais je vois ça. J’avais l’idée un peu naïve qu’après 4 titres et 1 finale on arrête de me remettre en question. On a arrêté les critiques pendant cinq jours, c’était juste les cinq jours après », a-t-il déclaré à Sky .

Un manque de reconnaissance ?

Malgré ses résultats et son palmarès, Thomas Tuchel vit des relations compliquées avec Leonardo. Depuis quelques mois, les deux hommes forts du club se tirent la bourre sur la scène médiatique. Ses relations froides avec le directeur sportif vont-elles lui nuire ? En tout cas, l’idée d’une prolongation n’a encore jamais été évoquée avec Leonardo.

"Il n’y a pas eu de discussions à ce jour et après tout ce que j’ai accompli ici, toutes les options sont ouvertes pour moi, mais à un moment donné il faut arrêter de rêver. On verra."

Après trois ans dans la Capitale, Tuchel semble résigné et n'écarte donc aucune possibilité.