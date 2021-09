PSG-OL (2-1) : Paris reçu 6/6, Neymar roi des pénalties... les chiffres à retenir

Avec notre partenaire Opta Sports, voici les principales stats à retenir après la rencontre PSG-OL (2-1).

D'abord mené au score par une séduisante équipe de l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain a finalement renversé les club rhodanien , dimanche soir, au Parc des Princes (2-1). Les hommes de Mauricio Pochettino sont revenus au score sur un pénalty de Neymar, avant de l'emporter grâce à Mauro Icardi au bout du bout.

● Paris a remporté 4 de ses 5 dernières confrontations avec Lyon en Ligue 1 (1 défaite). Ce n'est que la 2e fois au 21e siècle que Paris renverse Lyon après avoir été mené au score après le 19 mars 2017 (également 2-1 à domicile).

● Paris a remporté ses 6 premiers matches en Ligue 1 2021/22. C'est la 3e fois que les Parisiens réussissent cette performance lors d'une saison dans l'élite après 2017/18 et 2018/19. Au 21e siècle, Marseille est la seule autre équipe à l'avoir également fait en 2012/13.

● Paris a remporté ses 6 dernières réceptions en Ligue 1, sa plus longue série dans l'élite avec un même entraîneur sur le banc depuis les 15 premiers matches à domicile de Thomas Tuchel entre août 2018 et mars 2019.

● Déjà battu à Angers le 15 août dernier (0-3), Lyon a perdu 2 de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire), après être resté invaincu lors de ses 17 précédents (11 victoires, 6 nuls).

● Lucas Paqueta est désormais impliqué dans 16 buts en Ligue 1 en 2021 (11 buts, 5 passes décisives), au moins 7 de plus que tout autre joueur actuel de Lyon sur la période.

● Karl Toko Ekambi (Lyon) a délivré plus de passes décisives contre Paris (3) que contre n’importe quelle autre équipe de Ligue 1.

● Neymar a marqué 71% de ses buts en Ligue 1 en 2021 sur penalty (5/7), soit le ratio le plus élevé dans l'élite parmi les joueurs ayant marqué au moins 5 buts sur la période. Depuis ses débuts à Paris en 2017/18, c'est la 6e fois qu'il obtient et marque un penalty lors d'une même rencontre de L1, plus que tout autre joueur sur la période.

● Lionel Messi a été impliqué sur 6 tirs contre Lyon (4 tentatives, 2 dernières passes), seul Kylian Mbappé contre Clermont (7) a fait mieux lors d'un match de Ligue 1 parmi les joueurs de Paris cette saison. Ce n’est que la 2e fois sur ses 65 dernières titularisations en championnat que l’Argentin est remplacé en cours de match avec une rencontre de Liga contre Grenade le 9 janvier dernier.

● Le but de Mauro Icardi à la 93e minute est le 2e but offrant la victoire à Paris dans le temps additionnel de la 2nde période lors d’un match de Ligue 1 en 2021 après un autre but de l’Argentin, contre St Etienne à la 95e minute le 18 avril dernier (3-2).

● Kylian Mbappé est désormais impliqué dans 150 buts depuis ses débuts en Ligue 1 le 2 décembre 2015 (111 buts, 39 assists), c'est au 35 de plus que tout autre joueur sur la période.