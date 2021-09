PSG : Touché au genou, Messi est incertain pour Metz

Lionel Messi est resté aux soins ce lundi. La star argentine est diminuée par un souci au genou.

Lionel Messi souffre d’un souci physique. La recrue phare du PSG a reçu un coup au niveau du genou, dimanche lors du match contre l’Olympique Lyonnais. Elle s’en plaignait encore ce lundi et a dû passer la journée aux soins. Le PSG n’a pas encore communiqué sur la gravité de cette blessure, mais Goal est en mesure d’affirmer qu’il est incertain pour l’opposition face à Metz, prévue mercredi (à 21 heures). Le staff attend de voir l'évolution de la douleur pour prendre une décision quant à sa participation.

Pochettino avait préservé le mystère sur le coup pris par sa star

La Pulga était titulaire face aux Gones, mais il n’a pas terminé le match. Et si Mauricio Pochettino l’a sorti c’est justement à cause de cette alerte. Le technicien argentin a voulu se montrer précautionneux avec son protégé, alors que les déclarations qu’il a tenues après la rencontre ont laissé plutôt penser à un choix tactique de sa part. Messi, de son côté, a bien ressenti une douleur pendant la partie mais il voulait « continuer à jouer comme toujours », comme nous le précise une source proche du club.

Devant les journalistes, à chaud, « Poch » n’a à aucun moment évoqué un souci physique chez son compatriote. « On doit prendre des décisions en cours de rencontre. Parfois, ces choix sont payants et parfois non. Mais c’est pour ça qu’on est debout devant le banc à réfléchir à ce qu’on doit faire. Et ces décisions qu’on est obligé de prendre, que ça passe bien ou pas. Que ça plaise ou pas », avait-il lâché en creux.

Messi n’a pas réagi à la polémique

Notons aussi que Messi n’a pas communiqué depuis la rencontre face à l’OL. Sa réaction après sa sortie avait fait naitre une polémique dont le club parisien se serait certainement bien passé. En quittant le terrain, et aussi après s’être assis sur le banc, il est apparu avec une mine grincheuse. Il a aussi été parmi les premiers parisiens à quitter le stade, ne participant pas aux célébrations d'après-match de ses coéquipiers.

Pour rappel, Messi en est à trois matches disputés avec l’équipe francilienne, dont deux en tant que titulaire. Il est toujours en quête de son premier but marqué sous ses nouvelles couleurs. Au vu des nouvelles du jour, il y a e bonnes chances pour qu’il attende au moins le week-end prochain afin de pouvoir débloquer ce compteur.