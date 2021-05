Thibaut Courtois : "Ma meilleure saison ? Ça dépend si on gagne des titres"

Très performant cette saison, le gardien du Real Madrid a conscience que les prochaines échéances seront décisives pour la suite de sa carrière.

Passé par l'Atlético et Chelsea, aujourd'hui au Real Madrid et brillant depuis des années avec la sélection belge, Thibaut Courtois fait incontestablement partie intégrante des portiers emblématiques de la dernière décennie. Champion d'Espagne en 2020, le Diable Rouge a brillé ces derniers mois et est aux portes d'une finale de C1.

Mercredi soir, son équipe affrontera Chelsea en demi-finale retour de Ligue des Champions, après un match nul 1-1 à l'aller. Autant dire que la pression est de taille dans les rangs madrilènes, mais Thibaut Courtois était à la recherche de ce genre de sensations en rejoignant un club du standing de la Maison Blanche.

"Je me sens de plus en plus important au Real Madrid"

"Au Real Madrid, vous savez que la pression sera toujours là. C’est la plus grande équipe du monde et lorsque vous remportez un trophée, c'est ce qui rend agréable le fait de jouer pour Madrid. Le Real Madrid est la plus grande équipe du monde, vous ressentez la pression des fans. C'est une autre dimension dans le monde du football", a ainsi confié le portier dans l'émission Téléfoot. S'il se sent de plus en plus important à Madrid, il ne considère pas encore réaliser la meilleure saison de sa carrière.

"Je me sens de plus en plus important au Real Madrid. Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais arriver dans une équipe comme ça, j’y pense chaque fois que j’arrive au stade… Ma meilleure saison ? Ça dépend si on gagne des titres à la fin ou non. Parce qu'au final, c'est ça qui compte" , a rappelé le portier de la Belgique.

Thibaut Courtois s'apprête à affronter son ancienne équipe dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes, rêvant d'une victoire finale. "J’ai confiance en nos qualités, on a la chance d'être en demi-finale. Des petits détails peuvent tout changer. Gagner un trophée avec la Belgique et la Ligue des Champions avec le Real Madrid, ce sont deux rêves de gosse que je n'ai pas encore accompli, donc ça me manque encore et j'espère pouvoir le réaliser le plus tôt possible".