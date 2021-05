Pogba : "MU plus performant sans moi ? Mettez-moi sur le banc"

Paul Pogba, le milieu français de MU, affirme n’avoir aucun souci avec le fait d’être remplaçant à Manchester.

Paul Pogba est en train de retrouver progressivement le meilleur de sa forme sous la tunique de Manchester United. Après des mois passés à batailler contre les blessures mais aussi contre un nouveau statut de remplaçant chez les Red Devils, « La Pioche » se remet dans le sens de la marche. « Je me sens bien, physiquement ça va mieux », a-t-il indiqué dans un entretien à Canal+.

Pogba est donc de retour dans le onze de MU, où il est souvent associé à Bruno Fernandes. Cependant, il serait exagéré de dire que la bande à Solskjaer est plus compétitive lorsqu’il est sur le terrain. C’est même l’effet inverse si l’on en juge les statistiques. Cette saison, les Mancuniens ont pris 1.9 points/match quand il était titulaire, contre 2.2 points/match lorsqu’il est remplaçant.

« J’espère qu’on gagnera plus avec moi que sans moi »

L’international français ne connaissait pas cette donnée chiffrée. Il l’a accueillie avec ironie, tout en faisant part de son intention d’inverser les choses. « MU prend plus de points quand je suis remplaçant que quand je suis titulaire ? Il faut me mettre sur le banc alors (rires). Je n’avais pas vu cette statistique, a-t-il confié. Si l’équipe fait mieux sans moi, je comprendrais totalement que le coach me mette sur le banc. C’est un bon challenge pour moi en tous cas. J’espère que ça basculera de l’autre côté. J’espère qu’on gagnera plus avec moi que sans moi. »

L'article continue ci-dessous

Pogba est donc prêt à se rasseoir sur le banc, mais ce n’est pas du tout la tendance au vu de ce qu’il montre lors des derniers matches et aussi de la confiance que lui témoigne son coach. Ole Gunnar Solskjaer a d’ailleurs indiqué cette semaine sa volonté de voir le Frenchie poursuivre son aventure à Old Trafford.

« Cette saison, j’ai plus un côté Kanté »

Cette saison, toutes compétitions confondues, l’ancien bianconero n’a été décisif qu’à 12 reprises (6 buts et 6 assistances). Ses statistiques sont en baisse dans ce domaine par rapport aux campagnes écoulées. Mais il a une explication à cela. « On essaye d’être le plus décisif possible, malgré qu’on soit plus loin du but. Je donne d’autres qualités on va dire que celles d’etre décisif. Je suis plus bas, et plus défensif, c’est un coté N’Golo Kanté », a-t-il déclaré.

Pogba est déterminé à faire mieux sur le plan personnel, mais ce qu’il espère surtout c’est que son équipe termine bien la saison, en allant notamment chercher son premier trophée depuis 2017. « On a un titre à aller chercher, l’Europa league. On se concentre sur ça. Après, il y aura l’Euro avec les Bleus et on sait l’importance que ça a pour les supporters français », a-t-il conclu.