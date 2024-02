Thibaut Courtois, l'incroyable rebondissement

Le gardien belge voit la fin de sa période de blessure se profiler à l'horizon

Carlo Ancelotti a changé de gardien de but toute la saison depuis que Thibaut Courtois s'est déchiré le ligament croisé antérieur à la veille de la saison de Liga. Toutefois, il pourrait ne plus avoir à prendre de décision à cet égard, car le gardien belge voit la fin de sa période de blessure se profiler à l'horizon.

Selon Marca, Courtois, qui s'entraîne actuellement sur la pelouse de Valdebebas, pourrait revenir en forme à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril. Le Real Madrid n'est pas pressé et ne veut pas qu'il saute des étapes de son rétablissement. Il est entré dans la dernière phase de sa convalescence, où il cherche à gagner en force, en vitesse de réaction et en confiance dans son genou. Los Blancos lui ont même demandé de ralentir le rythme pour éviter les risques.

Ce n'est pas anodin, car ils pourraient récupérer celui qui était pour beaucoup le meilleur gardien du monde avant sa blessure. S'ils parviennent à éliminer le RB Leipzig en huitième de finale, alors il pourrait revenir pour les quarts de finale de la Ligue des champions, et Courtois pourrait alors être dans les buts. Le match aller aura lieu le 9 ou le 10 avril, et le match retour se tiendra une semaine plus tard, alors que Courtois est censé être de retour.