Thiago Silva: "Je pourrais rester à Chelsea plus d'un an"

Le défenseur des Blues pense pouvoir obtenir une prolongation de contrat à Stamford Bridge et s'adapter rapidement à la culture anglaise.

Thiago Silva n'a qu'un contrat de 12 mois à avec une option pour une autre année, mais il pense pouvoir réussir à mériter une deuxième saison dans l'ouest de Londres. À l'occasion de son 36e anniversaire, le défenseur arrivé gratuitement après son passage au a été présenté aux médias britanniques avant un éventuel début sous sa nouvelle tunique mercredi soir contre Barnsley en Carabao Cup. Le Brésilien est l'une des six recrues à rejoindre Chelsea cet été, le gardien rennais Edouard Mendy devant également signer après avoir effectué son examen médical mardi.

Avant ses débuts, Thiago Silva a avoué qu'il espère obtenir une prolongation de son contrat afin de l'aider à participer à la en 2022 avec le : "Je pense que lorsque vous atteignez un certain âge, la tendance est que vous signez ce type de contrat et parfois il y a peut-être des doutes et, comme avec moi et les attentes de Chelsea, il faut s'y attendre. Mais je ne doute pas que je donnerai tout, ferai de mon mieux et contribuerai. Je suis prêt à travailler très dur dans tout ce que je fais. J'adore le football, j'aime la préparation. Il ne s’agit pas de préparer vendredi pour samedi - mon type de préparation remonte à loin".

"Je suis totalement détendu par rapport au contrat et je ne sais pas si Chelsea voudra le renouveler ou non. Si je n'ai pas répondu aux attentes ou contribué, nous allons nous asseoir et en parler. Mais je ne suis pas du tout inquiet. Je ferai de mon mieux et je contribuerai vraiment à cette équipe, à ce nouveau projet. J'ai accepté ce nouveau défi, ça va être vraiment bien pour moi. Tout le monde sait que mon ambition est de disputer la Coupe du monde dans deux ans, alors que j’aurai 38 ans. C’est une grande responsabilité", a ajouté l'ancien du PSG.

Thiago Silva veut vite apprendre l'Anglais

Le défenseur des Blues a fait sa conférence de presse en portugais avant ses débuts, un mois après son dernier match avec le PSG lors de la défaite finale de la face au . Thiago Silva a poursuivi en discutant de son incapacité à parler anglais alors qu'il vise à imprimer ses compétences en leadership sur le groupe de joueurs de Frank Lampard : "Ne pas parler anglais, ça va être difficile, c’est toujours avec une nouvelle langue, mais vous parlez à quelqu'un qui parle italien, français et espagnol et portugais".

"Je vais apprendre l'anglais le plus rapidement possible. C’est assez inconfortable pour moi d’être ici, de donner cette interview avec une autre personne qui interprète pour moi, alors j’aimerais bientôt donner des interviews en anglais. J'étudie du lundi au vendredi. En ce qui concerne le leadership, quiconque a joué au football en sait un peu plus sur la communication, alors en regardant les termes et mots de base - repérer, changer de camp - vous donnez la priorité aux mots importants. Les autres joueurs parlent également beaucoup d'autres langues et les joueurs que nous avons sont d'une qualité technique incroyablement élevée et peuvent différencier l'intelligence, ce qui est essentiel dans le football", a ajouté Thiago Silva.

Lampard lui-même est ravi de voir Silva s'associer à ses nouveaux coéquipiers après une saison avec beaucoup de problèmes défensifs et fournir un certain leadership à sa ligne arrière : "Thiago Silva est, comme je le vois, un leader et j'ai parlé à beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui avant son arrivée. Tout le monde a dit la même chose: un engagement absolu à être un gagnant, à aider ses coéquipiers, à s'améliorer tout le temps".

"Il s'agit de la façon dont vous vous entraînez et de vos actions, et la première semaine où il est avec nous - même s'il ne parle pas bien la langue - il dégage le sentiment de quelqu'un qui va affecter les gens autour de lui, organiser les gens autour de lui et conduire l'équipe. C'est certainement quelque chose dont nous avions besoin. Nous avons de bons joueurs expérimentés, nous avons un capitaine fantastique dans ce club d'Azpilicueta, mais quelqu'un comme Thiago aidera énormément en ce qui concerne la façon dont ils se tiennent au jour le jour et comment les joueurs autour d'eux les admirent", a conclu Frank Lampard.