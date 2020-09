Chelsea, Thiago Silva justifie son choix et encense Lampard

Le défenseur brésilien a expliqué son choix de rejoindre Chelsea. Il a été convaincu par le discours de Frank Lampard.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva va ouvrir une nouvelle page de sa carrière du côté de . Du haut de ses 36 ans, le défenseur brésilien va découvrir la cette saison dans une équipe ambitieuse, ayant réalisé un très gros recrutement cet été. Dans une interview accordée au site officiel du club londonien, Thiago Silva a justifié sa venue à Chelsea et a avoué que le discours et la présence de Frank Lampard ont compté dans ce choix.

"D'abord et avant tout, je suis venu parce que Chelsea est une équipe incroyable et l'un des plus grands clubs du monde. Cela aide d'être accueilli si chaleureusement, en particulier par un entraîneur (Frank Lampard) qui a joué jusqu'à récemment. Dans le football, il y a de très fortes idées préconçues sur l'âge des joueurs. Mais je connais son expérience lorsqu'il est arrivé à à la fin de sa carrière (Lampard avait alors 36 ans). Il a enduré le même genre de choses que moi", a expliqué l'international brésilien.

"Ce qui me motive, c'est la soif de gagner"

L'article continue ci-dessous

"De l'extérieur, sans me connaître personnellement, il sait combien je travaille dur pour rester au plus haut niveau. La confiance qu'il m'a témoignée, c'était tout ce qu'il fallait. Pour moi, cette confiance était le facteur le plus important. Entendre qu'il croyait en moi, qu'il pensait que je pouvais venir ici et apporter une contribution positive. Avec notre jeune groupe, ainsi que des joueurs plus expérimentés comme notre capitaine Azpilicueta, nous avons tout ce qu'il faut pour une belle saison", a ajouté l'ancien défenseur du PSG.

Plus d'équipes

Thiago Silva a encore faim de victoires : "Ce qui me motive, jour après jour, c'est la soif de gagner. En venant en Premier League, mon objectif principal est de remporter le titre de champion et je suis certain que nous nous battrons pour cela à chaque match. L'équipe est vraiment forte, nous avons un excellent entraîneur et je suis venu ici pour contribuer de toutes les manières possibles afin de nous assurer que nous nous rapprochons le plus possible de ces objectifs".

"J'ai vraiment hâte. Je dois essayer de me retenir, mais c’est presque incontrôlable car c’est une opportunité unique pour moi. Normalement, à 35 ou 36 ans, c'est le moment où les joueurs quittent la Premier League, mais je fais les choses dans l'autre sens - je ne fais que commencer. À mon avis, c’est le championnat le plus difficile du monde, avec six ou sept grandes équipes qui se battent véritablement pour le titre, donc la motivation est énorme. Je suis extrêmement impatient de commencer, mais les choses se passeront à leur rythme et il ne fait aucun doute que je serai totalement préparé le moment venu", a conclu le Brésilien.