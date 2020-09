Chelsea, Lampard confirme que Mendy passe sa visite médicale

Les Blues ont conclu un accord qui verra une nouvelle option dans les buts pour Frank Lampard arriver en provenance de Rennes.

Frank Lampard a confirmé qu'Edouard Mendy passait un examen médical à , les Blues se rapprochant de la signature du gardien sénégalais pour 25 millions d'euros. Un transfert du gardien rennais très apprécié est évoqué depuis un certain temps, Goal confirmant au cours du week-end qu'un accord avait été conclu entre les deux clubs. Les pensionnaires de Stamford Bridge sont maintenant en train de finaliser un accord qui les verra ajouter une autre option dans leur effectif au poste de gardien de but

Lampard a déclaré aux journalistes lorsqu'on lui a demandé une mise à jour sur Mendy : "Il a un examen médical au moment où nous parlons. Sous réserve que cela soit correct, alors il sera un joueur de Chelsea". Les Blues ont oeuvré pour recruter un autre gardien après avoir vu la patience de l'entraîneur anglais, et des dirigeants, s'épuiser en ce qui concerne Kepa Arrizabalaga. L'Espagnol reste le gardien de but le plus cher du football mondial, mais a du mal à être à la hauteur de l'investissement placé en lui.

Mendy titulaire face à West Brom ce week-end ?

Une autre erreur coûteuse a été commise par le joueur de 25 ans lors de son dernier match contre et on s'attend maintenant à ce qu'il soit à nouveau devancé dans la hiérarchie - après avoir vu sa place occupée par Willy Caballero. Lampard refuse d'abandonner Kepa et affirme qu'une porte reste ouverte à tout le monde pour prouver sa valeur, mais il est heureux d'avoir ajouté une concurrence au poste de gardien de but.

Frank Lampard a commenté la situation de Kepa : "Je ne sais pas quels avantages il y a à long terme, le football est entre vos mains. La concurrence est une chose régulière. Nous avons invité Mendy à venir intégrer cette concurrence. C'est entre les mains de tout le monde d'entrer dans l'équipe. Je pense que c'est la position la plus difficile, en raison de sa nature individuelle. Je dois clarifier ce point. L'année dernière j'ai changé quelques fois de gardien, c'est un processus de pensée différent. Nous visons toujours les meilleures performances".

Edouard Mendy pourrait faire très rapidement ses débuts sous les couleurs de Chelsea. Il ratera la rencontre du troisième tour de Carabao Cup face à Barnsley mercredi, avec Caballero prêt à commencer ce match, mais sera en lice pour le déplacement en à West Brom samedi. Lampard a déclaré, interrogé sur le protocole de quarantaine concernant le coronavirus en cours : "Pour autant que je sache, s'il réussit son test avec nous jeudi et si cela est négatif, il devrait pouvoir jouer". Chelsea espère que Mendy réussira aussi bien que leur dernière acquisition d'un gardien de but à Rennes, l'actuel directeur technique, Petr Cech ayant suivi un cheminement de carrière similaire en 2004.