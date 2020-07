Thiago Silva et Verratti de retour dans le onze du PSG

Pour l’opposition face au Beveren, l’entraineur du PSG a choisi de démarrer avec une équipe légèrement différente de celle qui a débuté face au HAC.

Thomas Tuchel a-t-il déjà son équipe de départ en tête pour le match de Ligue des Champions face à l’ Bergame, en aout prochain ? Difficile de le deviner, au vu de la composition du onze ce vendredi soir puisqu’il diffère de celui qui a été désigné pour attaquer le match contre le Havre.

Pour l’opposition face aux Belges de Waasland-Beveren (à 19h), le technicien allemand a choisi d’opérer trois changements. Marco Verratti et Idrissa Gueye retrouvent leur place dans l’entrejeu, au détriment d’Ander Herrera et de Leandro Paredes. Et derrière, le capitaine Thiago Silva relève Presnel Kimpembe.

Pour le reste, l’équipe est inchangée. Les quatre fantastiques sont toujours présents aux avant-postes et tenteront de faire aussi bien que face aux Normands. Ils avaient alors marqué 5 buts en une mi-temps.

A noter que le match du jour se jouera dans un format particulier. Il y aura quatre mi-temps de 30 minutes chacune. De nombreux remplacements en cours de partie sont à prévoir.

Le onze parisien :

Keylor Navas : Marquinhos, Thiago Silva, Bakker, Kehrer ; Gueye, Verratti, Di Maria, Neymar ; Icardi, Mbappé.