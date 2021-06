Thiago Silva et Giroud rempilent à Chelsea

La direction vient d'activer la clause pour les prolongations de ses deux trentenaires, Thiago Silva et Olivier Giroud.

Thiago Silva et Olivier Giroud resteront à Chelsea pour la saison 2021-22 de Premier League après que les nouveaux champions d'Europe ont confirmé avoir activé une clause dans leurs contrats respectifs.

Le vétéran brésilien Silva est arrivé du PSG dans le cadre d'un transfert gratuit l'été dernier et a impressionné tout au long de sa première saison dans le football anglais, faisant 34 apparitions dans toutes les compétitions. Giroud, 34 ans, restera également à Chelsea jusqu'en 2022 après que le club a confirmé vendredi avoir exercé une option dans le contrat de l'attaquant français en avril.

La directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, a déclaré sur le site web du club : "Lorsque nous avons fait venir Thiago Silva l'été dernier, nous savions que nous ajoutions un joueur de classe mondiale à l'équipe. Thiago a dûment montré à tout le monde à Chelsea son immense qualité tout au long de cette saison, et il a eu une énorme influence sur et en dehors du terrain pour nous. Nous avons dit lors de sa signature que nous espérions que Thiago ajouterait de nouveaux trophées à son impressionnante liste d'honneurs, et c'est exactement ce qu'il a fait avec notre succès en Ligue des champions ce week-end. Nous espérons maintenant qu'il continuera exactement de la même manière durant la saison à venir."

L'article continue ci-dessous

A propos de Giroud, Granovskaia a déclaré: "Olivier a été un élément crucial de tant de grands moments pour ce club, de sa contribution à notre victoire en FA Cup en 2018 à l'inscription de 11 buts sur la voie de la victoire en Ligue Europa en 2019. Il a continué à marquer des buts importants, et nous n'oublierons jamais ses efforts contre l'Atletico Madrid sur le chemin de la victoire en Ligue des champions cette saison. Avec tant de choses à jouer, il n'y avait qu'une seule décision que nous pouvions prendre lorsque nous avons exercé l'option de prolonger son contrat en avril."

L'attaquant français a passé trois ans et demi à Stamford Bridge et est donc susceptible de rester un peu plus longtemps, avec la possibilité d'améliorer son compteur de buts pour le club (32 unités). Ceux-ci incluent six en Ligue des champions durant la saison en cours. Il a d'ailleurs terminé meilleur buteur de l'équipe sur la route de la gloire.

Avant que son contrat n'expire et même maintenant, il avait été pressenti pour s'engager en faveur du Real Madrid.