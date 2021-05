Liverpool - Jurgen Klopp s'emporte une nouvelle fois contre le calendrier

L'entraîneur de Liverpool doit préparer son équipe à disputer 5 rencontres en 14 jours. Un rythme tout simplement intenable selon l'Allemand.

Ce n'est un secret pour personne, les calendriers sont de plus en plus chargés. En Angleterre notamment, où certaines équipes se préparent à une fin de saison irrespirable. C'est notamment le cas de Liverpool, qui s'apprête à disputer pas moins de cinq rencontres en l'espace de 14 jours. Un rythme bien trop conséquent selon Jurgen Klopp.

En effet, l'entraîneurs des Reds a pesté contre ce calendrier chargé, soutenant la prise de parole d'Ole Gunnar Solskjaer, technicien de Manchester United, dont l'équipe va quant à elle jouer à sept reprises en 20 jours. "Je pense que tout le monde est d'accord à 100% qu'Ole Gunnar Solskjaer respecte totalement la Premier League, mais la situation est telle qu'elle est, et je pense vraiment que c'est fou ce que nous avons fait avec ça (le calendrier)", a pesté l'Allemand, dans des propos rapportés par The Telegraph.

"Je pense qu'il pourrait y avoir une meilleure situation que cela"

"Je sais qu'il n'y avait pas de solution parfaite, mais je pense qu'il pourrait y avoir une meilleure situation que cela, j'en suis presque sûr. United a un week-end libre (les 15 et 16 mai, NDLR) ? Donc, trois matchs en cinq jours, puis un week-end de repos, il semble donc qu'il y aurait pu y avoir une fenêtre où nous aurions pu faire quelque chose de légèrement différent. Mais c'est une décision et je comprends qu'il (Ole Gunnar Solskjaer) n'aime pas ça", a ensuite argumenté l'ancien du Borussia Dortmund, perplexe.

"Nous verrons ce que nous en ferons. Nous avons nous-mêmes un programme difficile à cause de cela parce que nous jouons maintenant les quatre derniers matchs en très peu de temps. C'est comme ça et nous verrons ce que nous pouvons faire", a enfin lâché Jurgen Klopp, jamais le dernier à prendre position dans les médias.

En Angleterre comme ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à exprimer leur mécontentement par rapport aux calendriers surchargés. Et avec les projets de réforme de la Ligue des Champions, voire de Super Ligue si celle-ci voit le jour à l'avenir, force est de constater que les choses ne devraient pas aller en s'améliorant...