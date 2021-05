Une légende de Liverpool espère le retour de Suarez

John Barnes, ex-capitaine de Liverpool, serait favorable à un come-back de Luis Suarez, mais uniquement dans le cadre d'un transfert gratuit.

Liverpool étudierait actuellement la possibilité de faire revenir Luis Suarez à Anfield. La légende des Reds, John Barnes, approuve cette idée, en affirmant que le prolifique Uruguayen pourrait être "idéal" pour Jurgen Klopp s'il était enrôlé en tant qu'agent libre.

Suarez vient tout juste de débarquer à l'Atlético mais un nouveau transfert l'été prochain ne serait pas exclu pour celui qui a passé les sept dernières années en Espagne après être arrivé à Barcelone depuis Merseyside en 2014.

Suarez a marqué 82 buts en 133 apparitions au cours de son séjour à Liverpool, cela en a fait la coqueluche des supporters. Barnes estime que les portes seraient à nouveau ouvertes pour le Sud-Américain si l'option de le re-signer se présentait.

"Les fans adoreraient le voir revenir"

S'exprimant en association avec BonusCodeBets, l'ex-capitaine des sextuples champions d'Europe a déclaré à Goal: "S'ils pouvaient obtenir Luis dans le cadre d'un transfert gratuit, ce serait idéal, mais cela dépendra de savoir si Luis dit qu'il veut jouer chaque semaine ou s'il sera juste content de venir et faire partie de l'équipe. Parce qu'à cause de son âge, je ne pense pas qu'il puisse s'attendre à jouer chaque semaine."

"Le problème avec ce type de transfert est qu'il faut être à peu près certain que le joueur en question ne va pas bouleverser les choses, a poursuivi l'ex-international anglais. Liverpool a besoin de recréer son esprit d'équipe et de convivialité et, pour ce faire, les joueurs doivent être satisfaits de leur situation et de leur niveau de jeu. Si Luis peut faire cela, tant mieux et faites-le participer."

"En tant que joueur, je pense qu'il a toujours donné 100%, et c'est un bon gars qui ne lâche jamais et sans être perturbateur. Donc, oui, ce ne serait pas une mauvaise décision pour Liverpool. Et je suis sûr que les fans adoreraient absolument récupérer Luis", a conclu Barnes.

Cette saison, avec les Matelassiers de Diego Simeone, El Pistolero a disputé 34 matches, dont 32 comme titulaire. Il compte 19 buts marqués et 2 passes décisives offertes.