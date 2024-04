Thiago Motta, l'incroyable destination

L'agent de Thiago Motta a jeté son dévolu sur l'entraîneur de Bologne pour remplacer Jurgen Klopp à la tête de Liverpool.

Liverpool cherche un successeur à Klopp depuis que ce dernier a annoncé qu'il partirait à la fin de la saison.

La cible principale Xabi Alonso restant au Bayer Leverkusen, les spéculations vont bon train sur le nom du remplaçant de l'Allemand à Anfield. L'agent de Motta, Alessandro Canovi, a admis que des offres "intéressantes" pourraient se concrétiser dans les semaines à venir.

Au micro de TMW Radio, Canovi a déclaré : "La situation des grands noms ? La confirmation de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen a ouvert plusieurs candidatures importantes pour Liverpool et le Bayern Munich. Et il y a Barcelone. Ce sont trois bancs intéressants et très convoités en ce moment".

Il ajoute : "Pour l'instant, le seul fait est que Motta a un contrat qui expire avec Bologne. Restera-t-il à Bologne ? Je ne peux pas le dire, car je n'ai pas de négociations avec qui que ce soit. On ne peut pas parler de choses qui n'existent pas". L'homme de 41 ans, qui est surtout connu pour ses passages à Barcelone, à l'Inter et au Paris Saint-Germain en tant que joueur, a impressionné en tant qu'entraîneur de Bologne depuis qu'il a pris la tête de l'équipe en septembre 2022. L'ancien milieu de terrain a conduit le club de Serie A à la neuvième place la saison dernière et à la quatrième place cette année. Cela a conduit à des liens de transfert avec Manchester United, mais il reste à voir si cela suffira à lui faire obtenir le poste à Liverpool. Pendant que la recherche du successeur de Klopp se poursuit, son équipe de Liverpool accueille Sheffield United, menacé de relégation, jeudi soir en Premier League, tandis que Bologne de Motta se déplace à Frosinone en Serie A dimanche.