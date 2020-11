Thiago Motta explique comment il ferait jouer le PSG

A la recherche d'un nouveau projet, l'ancien milieu de terrain italien a donné son regard sur la manière dont il aimerait voir jouer le PSG.

Ancien entraîneur des moins de 19 ans du , Thiago Motta est aujourd'hui libre de tout contrat. Son aventure au ne s'est pas bien passée, mais l'ancien milieu de terrain italien espère rebondir bientôt. Qui plus est, l'ancien numéro 8 du PSG n'a jamais caché sa volonté d'entraîner un jour son ancien club. Dans un entretien accordé à RMC pour l'émission "Comme Jamais", Thiago Motta a donné son regard sur la façon dont il aimerait faire jouer le PSG s'il en était l'entraîneur.

"J’aime bien le football offensif, bien sûr. Mais pour produire un football offensif, il faut être dynamique, bien occuper les espaces, attaquer. Et il faut prendre des risques, a ainsi détaillé l’ancien milieu de terrain parisien. Si tu veux mettre en place un football offensif, il y a des risques à prendre. Pour mettre du dynamisme dans le football, il faut vite récupérer le ballon. C’est quand tu as la balle que tu peux choisir ce que tu vas faire. Mes idées sont toujours celles d’un football offensif", a expliqué l'ancien milieu de terrain du PSG.

"Un projet avec de l'ambition"

"Déjà, c'est pas le même contexte entre entraîner le Genoa et le Paris Saint-Germain, que ce soit pour le côté positif ou le côté négatif. Mais en tant que joueur, pendant toute ma carrière, comme personne, comme coach, ma façon d'être, je suis très ambitieux, j'ai envie d'aller dans ce sens-là. Je n'ai pas envie de rester dans un club où l'ambition est simplement de conserver les choses comme elles sont actuellement", a ajouté l'Italien.

Thiago Motta a dévoilé ses conditions pour retrouver un banc de touche : "Je veux quelque chose (un projet) avec de l'ambition mais qui soit réel. L'ambition du club n'est peut-être pas la réalité. Au Genoa, c'était autre chose. Le président m'avait appelé (pour aider le club). Mais il faut programmer les choses, pour bien finir il faut bien commencer (...) Oui, je suis capable de prendre un club en cours de saison. C'est plus difficile, mais pourquoi pas. En parlant, en discutant, même s'il faut prendre une équipe à la moitié de la saison, c'est compatible. C'est comme les relations humaines, il faut sentir si ça se passe bien ou pas. Il faut que ça soit pour le club comme pour moi".

Enfin, il a regretté le départ de nombreux jeunes du PSG dont Tanguy Kouassi : "Kouassi était-il si fort que ça ? Ouais! C’était un très bon joueur, a lancé sans le moindre doute l'ex du Barça et de l’ . C’était un très bon joueur. On a raté quelque chose. Mais on est arrivé dans une situation où le joueur veut partir. Qu’est-ce que l’on peut faire? Il faut le remercier pour ce qu’il a fait au club et lui souhaiter bonne chance pour les années à venir. Il faut essayer de ne pas commettre cette erreur avec les autres joueurs qui arriveront. A Paris, cela arrive avec beaucoup, beaucoup de joueurs".